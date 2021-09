Rensa Verwarming & Ventilatie introduceert circulaire onderdelen met 5 jaar garantie

Groothandel Rensa Verwarming & Ventilatie introduceert Rensa Refurbished, circulaire onderdelen voor de installatiesector van de hoogste kwaliteit tegen een extra aantrekkelijke prijs én met een extra lange garantietermijn van liefst 5 jaar. De onderdelen zijn onder meer in de webshop en bij de servicebalies beschikbaar.

Rensa Refurbished is de opvolger van het voor veel installateurs bekende Groene Onderdelen Programma van Rensa. “Een opvolger lag voor de hand, want onze gereviseerde onderdelen zijn veel meer dan alleen ‘groen’”, zegt woordvoerder Damian Wüst.

Onderdelen die bij onderhoud of storingen zijn vervangen, zoals printplaten, pompen, ventilatoren en thermostaten, krijgen dankzij een ultramodern revisieproces een tweede leven. Elk onderdeel heeft zijn eigen revisieproces met speciaal ontwikkelde

testapparatuur. Alle slijtagegevoelige onderdelen worden vervangen door nieuwe, de fabrieksparameters worden ingeladen en daarna wordt elk onderdeel uitvoerig getest.

“Een onderdeel van Rensa Refurbished is door dat uitvoerige proces van dezelfde kwaliteit als een gloednieuw onderdeel, maar dan met hergebruikte grondstoffen. Dat gaat niet alleen verspilling tegen, maar is ook een hele logische keuze in tijden waarin

in tal van sectoren onderdelen steeds lastiger verkrijgbaar zijn door een wereldwijde toename van grondstoffenschaarste.”

Aantrekkelijk geprijsd én langere garantietermijn

De technische groothandel is zo overtuigd van de (kwaliteit van de) onderdelen, dat installateurs liefst 5 jaar garantie krijgen, tegenover de doorgaans 2 jaar op nieuwe onderdelen. Bovendien zijn ze áltijd extra aantrekkelijk geprijsd in vergelijking tot een

gloednieuw onderdeel. Dat voordeel kan ook nog eens oplopen wanneer installateurs ook onderdelen inleveren die Rensa kan reviseren. “Met dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs én met veel langere garantie kunnen installateurs zonder zorgen kiezen

voor Refurbished.”

Over Rensa Verwarming & Ventilatie

Rensa Verwarming & Ventilatie neemt als technische groothandel een vooraanstaande plaats in op de markt van verwarming en ventilatie. Vanuit een modern en duurzaam logistiek concept levert Rensa goederen door heel Nederland aan de professionele installateur in de woning- en utiliteitsbouw. Naast een breed en diep assortiment ondersteunt Rensa haar afnemers met uitgebreide dienstverlening, van ‘state of the art’ klimaatbeheersingsoplossingen tot logistiek maatwerk.