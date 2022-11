Groothandels Rensa Verwarming & Ventilatie, Gévier en Gafco hebben de vierde Lean & Green Star behaald. De bedrijven, onderdeel van Rensa Family, hebben de vierde ster toegekend gekregen voor de doorlopende gedegen en planmatige CO2-reductie van hun gezamenlijke logistiek in Didam en Doetinchem. Het zijn de eerste technische groothandels in Europa die de vierde ster hebben ontvangen. Dat werd bekend tijdens de Lean & Green Summit 2022, op woensdag 2 november in Utrecht.

De toekenning van de vierde ster onderstreept dat de drie groothandelsbedrijven, op basis van onder meer goede datakwaliteit en een concreet plan van aanpak, op weg zijn naar een relatieve CO2-reductie van 55 procent in (uiterlijk) 2030 en daarmee voldoen aan de (Europese)

klimaatdoelstelling.

Lean & Green

Lean & Green Europe is het leidende CO2-reductieprogramma voor bedrijven die hun logistiek willen verduurzamen door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. De uiteindelijke doelstelling van Lean & Green

Europe is zero emissie, gesymboliseerd door de 5e Lean & Green Star.

Glasheldere duurzame ambitie

“We zijn een familiebedrijf en voelen dan ook de verplichting naar de (klein)kinderen van onze medewerkers om bij te dragen aan een gezonde toekomst”, zegt Henk-Jan Wegman, CEO van Rensa Family, de groep van installatie-specialisten waar de drie groothandels deel van

uitmaken. “We hebben daarom een ambitieuze en glasheldere doelstelling: in 2030 willen we CO2-, energie- en afvalneutraal zijn. De verduurzaming van onze logistiek, onder meer door onze deelname aan het Lean & Green-programma sinds 2009, is daar een belangrijk onderdeel

van. Zo worden elektrische trucks en bussen ingezet voor leveringen, rijdt een deel van het wagenpark op een biobrandstof gemaakt van onder meer gebruikt frituurvet, worden magazijnen verwarmd met biogas en is in Doetinchem een nieuw, klimaatneutraal distributiecentrum gebouwd. De vierde ster is een erkenning dat het realiseren van onze duurzame ambities voor 2030 écht dichterbij komt. We zijn op de goede weg. De toekenning van deze ster laat zien dat we niet alleen een pionier, maar ook koploper zijn in duurzame logistiek binnen de installatiebranche. Daar zijn we trots op.”