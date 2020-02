Renewi lanceert platform voor circulaire producten gemaakt van afval

In de Week van de Circulaire Economie 2020, lanceert Renewi een digitaal platform waar vraag en aanbod voor circulaire producten bijeenkomen. Deze circulaire producten zijn gemaakt van secundaire grondstoffen die Renewi wint uit het afval dat wordt ingezameld.

Renewi heeft een belangrijke spilfunctie in de transitie naar een circulaire economie. Met dit circulaire producten platform voegen we de daad bij het woord. Op het platform brengen we de vraag en het aanbod voor circulaire producten bij elkaar. Bedrijven kunnen producten aanvragen die door onze partners gemaakt zijn van het afval dat we bij onze klanten ophalen. Het platform is te vinden via deze link: www.renewi.com/circulaire-producten-platform

Via het platform is het onder ander mogelijk om circulair papier te kopen bij Staples Solutions. Dit wordt gemaakt van ingezameld kantoorpapier in samenwerking met Steinbeis en Staples Solutions. Daarnaast is compost beschikbaar wat door Renewi in samenwerking met Veenbaas wordt gemaakt uit ingezamelde organische reststromen als gft afval.

Tenslotte zijn ook reinigingsproducten van Tristar beschikbaar die gebruikmaken van etherische oliën die in samenwerking met PeelPioneers uit sinaasappelschillen worden gewonnen. Gaandeweg breiden we het beschikbare assortiment circulaire producten uit.

Meinderdjan Botman, Managing Director van Renewi Nederland geeft aan: “Als Renewi zetten we het afval wat we bij onze klanten inzamelen, zo veel mogelijk om naar secundaire grondstoffen. Samen met partners in de keten, slagen we er steeds vaker in om deze toe te passen in nieuwe producten. Samen geven we op die manier afval een nieuw leven als circulaire producten en dragen we concreet bij aan de transitie naar een circulaire economie.”