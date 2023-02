Renewi, toonaangevend waste-to-productbedrijf, start samen met partners HSR Groep, De Paauw Sustainable Resources en Dijkstra Plastics grootschalige productie van gerecyclede emmers. Na een succesvolle pilot fase, is een nieuwe recyclingketen opgericht waarin het inzamelen, reinigen, shredderen, regranuleren en recyclen van gebruikte emmers wordt verzorgd.

In Nederland wordt jaarlijks het grootste deel van gebruikte verpakkingsemmers verbrand. Dankzij de nieuwe recyclingketen komen gebruikte emmers niet meer in het restafval terecht en worden gerecycled tot nieuwe emmers.

Het recyclingproces bestaat uit vijf stappen; voedselproducenten houden lege emmers van bijvoorbeeld sauzen of ingrediënten apart. Renewi zamelt de emmers in en vervoert ze naar HSR Groep. Zij verzorgen het wassen en shredderen van de ingezamelde emmers waarna het shreddergoed naar De Paauw Sustainable Resources gaat. Hier verwerken ze het maalgoed tot plastic korrels (granulaat) die vervolgens door Dijkstra Plastics in de productie van nieuwe (gerecyclede) emmers worden gebruikt. Deze gerecyclede emmers worden ingezet in de verfindustrie of andere non-foodtoepassingen.

Samenwerken voor een circulaire economie

“Dankzij samenwerkingen met partners komen we dichter bij een circulaire economie waarin afval een nieuw leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten”, zegt Jan-Pedro Vis, directeur Product Management & Innovatie bij Renewi Nederland. “Als waste-to-productbedrijf zijn we erg trots op deze verwerkingsmethode waarmee we het recyclingpercentage verhogen.”

“De markt verandert en steeds meer bedrijven willen duurzaam inkopen”, zegt Remy Notten, commercieel directeur van Dijkstra Plastics. “Veel klanten in de verf- en non-food sector nemen daarom onze verpakkingsemmers gemaakt van gerecycled kunststof (PCR) al af. Door het grootschalig produceren van gerecycled granulaat kunnen we de behoefte naar een circulaire economie bij onze klant bevorderen”.

“Hoe vaker wij ‘nee’ horen des te harder we gaan voor de ‘ja’, aldus Huib van Manen, directeur van HSR Verpakkingen. “Samen met onze partners en de gemeente Ede zijn we bezig met het ontwikkelen van een circulair industrieterrein waar de activiteit van het recyclen van emmers een grote aanwinst zal zijn.”

Vraag naar meer en betere recyclaten

De Europese industrie wordt volgens de Green Deal verplicht meer gerecycled kunststof te gebruiken in nieuwe producten. Ook voor nieuwe verpakkingsemmers geldt dat deze voor een groter deel uit gerecycled plastic moeten bestaan. Dit zorgt voor een grotere behoefte aan gerecyclede kunststof en deze nieuwe recyclingstroom is een van de manieren waarop Renewi bijdraagt aan meer kunststofrecycling.

Renewi heeft samen met de partners de ambitie om het proces en recyclaat naar een nog hoger niveau te tillen met als doel, wanneer de foodindustrie gebruik mag maken van gerecyclede materialen, gebruikte sausemmers volledig te recyclen naar nieuwe sausemmers, want dan zijn deze emmers écht circulair.