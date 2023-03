Per 1 januari 2023 zijn de voorbereidingen op de 8-jarige samenwerking gestart tussen tech-platform Seenons, afvalrecyclingbedrijf Renewi en luchthavens Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. De samenwerking gaat 1 juni officieel van start. Schiphol en Rotterdam The Hague Airport hebben voor Seenons en Renewi – in een unieke vorm – als partners gekozen. Het tech-platform van Seenons draagt zorg voor transparantie in transport en verwerking van reststromen en biedt toegang tot tientallen innovatieve logistieke dienstverleners, verwerkers en partners. Daarnaast werkt Seenons een zero waste roadmap uit met initiatieven om materiaalverbruik te verminderen. Renewi is de strategische speler binnen deze samenwerking als het gaat om zorgdragen voor de totale dienstverlening op de luchthavens, waaronder het transport, de afvalverwerking en recycling van afvalstromen. Met een gefaseerde aanpak nemen alle partijen een vlucht naar het bestaande doel van afvalvrije vliegvelden in 2030, en volledig circulair in 2050.

Waste-to-Product

“In de transitie naar een circulaire economie is samenwerking het sleutelwoord. Als waste-to-product bedrijf willen wij een verbindende schakel zijn in de circulaire economie. Daarom zijn we enthousiast om samen met partners als Seenons, Schiphol en Rotterdam The Hague Airport aan de slag te gaan, met een uitdaging die veel verder gaat dan enkel een efficiënte en duurzame inzameling van reststromen,” aldus Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland, vanuit Renewi. “Wij zullen hierbij onze innovatiekracht en landelijk netwerk maximaal in gaan zetten om de reststromen van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport om te zetten in nieuwe grondstoffen.”

Duurzaamheid vormt voor alle betrokken partijen een overkoepelende, beslissende factor als het aankomt op de logistiek, de verwerking en verminderen van het afval. Samen zetten de partijen zich in om voor Schiphol en Rotterdam The Hague op ‘afvalstroomniveau’ de meest duurzame verwerkingsmethode te identificeren en in te richten. De data-inzichten die het platform van Seenons genereert, faciliteren deze keuze.

Onafhankelijk platform in transitie naar duurzaamheid

De vorm van samenwerking tussen Seenons en Renewi is uniek. ‘’Seenons is een onafhankelijk platform, die zich normaliter niet met een marktpartij inschrijft voor een tender. In dit geval is een uitzondering gemaakt,’’ aldus Joost Kamermans, co-founder en CEO van Seenons. “Ons platform is bedoeld voor duurzaam afvalmanagement en verbindt partijen in de afvalketen om impact te maken. Door onze innovatieve software, zonder dat we zelf wagens of verwerking hebben, kunnen wij partijen objectief bijstaan in hun transitie naar zero waste. Voor ons gaat het om het verminderen, hergebruiken en optimaal recyclen van materialen. Het transport en de verwerking van reststromen zijn hier een onderdeel van, waar we ons netwerk voor gaan inzetten. Dit is ook zo overeengekomen met Renewi, Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. We moeten het samen doen.’’

Roadmap – stap voor stap naar zero waste

Met behulp van een zero waste roadmap – waarin Seenons met partners een gefaseerde aanpak verwerkt met duidelijke tussentijdse doelstellingen en bijpassende interventies – gaan de luchthavens op weg naar het bestaande doel van afvalvrij in 2030. Ook geeft dit de luchthavens transparantie, zoals de CO2-impact van transport en materiaalverbruik.

Per 1 juni 2023 start officieel de dienstverlening en de uitvoer van de zero waste roadmap.