Renewd gaat samenwerking aan met WeForest en wordt nog duurzamer

Renewd is een samenwerking gestart met WeForest, om zo een directe bijdrage te kunnen leveren tegen de klimaatverandering. Vanaf nu draagt iedere Renewd iPhone direct bij aan een herbebossingsproject in Ethiopië, om op deze manier zowel de natuur als de lokale bevolking een handje te helpen.

Samenwerking met WeForest

WeForest is een non-profit organisatie, gevestigd in België en Frankrijk, die gespecialiseerd is in projecten ten goede van het klimaat, de planeet en de mensen. Hun projecten voor herstel van het boslandschap in tropische landen transformeren hele regio’s en dragen direct bij aan 8 van de 17 Sustainable Development Goals.

Met deze samenwerking maakt Renewd de belofte dat ze voor iedere iPhone die verkocht wordt zij een donatie doen aan WeForest. In overleg met WeForest is er besloten om te focussen op een project in Desa’a (Ethiopië). “Het herstel van de bossen in de bedreigde landschappen van Noord-Ethiopië is van cruciaal belang voor het klimaat en voor de duizenden gezinnen die afhankelijk zijn van gezonde bossen om te overleven. We zijn verheugd om met Renewd samen te werken en samen een verschil te maken.“ (Jessica Chalmers, Directeur van Partnerships)

Ook Renewd is erg enthousiast over de samenwerking. “We zijn er trots op dat onze duurzame producten nu ook een directe en meetbare bijdrage leveren aan zo’n bijzonder duurzaam project.” Aldus Pieter Waasdorp (Managing Director Renewd). “Met deze samenwerking hopen we het goede voorbeeld te geven aan andere bedrijven en de consument te stimuleren om te kiezen voor echt duurzame producten”.

Groene beloftes van Renewd

Eerder dit jaar sloot Renewd zich als één van de eerste partijen van Europa aan bij de Green Consumption Pledge, een initiatief van de Europese Commissie. Bij dit initiatief worden bedrijven in diverse sectoren van de economie opgeroepen concrete, openbare en controleerbare verbintenissen aan te gaan, duurzame producten te produceren en op de markt te brengen en hun inspanningen te verdubbelen om de consumenten bewuster te maken van de gevolgen van hun consumptiekeuzes. Renewd is bewust met deze beloftes aan de slag gegaan en investeert met deze samenwerking direct in zijn duurzame imago.

Over Renewd

Renewd is een merk van gebruikte elektronica als iPhones, Apple Watches, iPads en Samsung toestellen van de hoogst denkbare kwaliteit. Het Utrechtse bedrijf, opgericht in 2014 en inmiddels in samenwerking met grote retail partijen als bol.com, Media Markt en Alza in heel Europa actief, focust zich op het verduurzamen van de telecommarkt door devices een tweede leven te geven. De missie is dan ook om te helpen het wereldwijde e-waste probleem terug te dringen en duurzame keuzes beter betaalbaar te maken. Door intensieve samenwerkingen met gecertificeerde bedrijven is Renewd het enige merk dat aantoonbaar gebruik maakt van 100% originele onderdelen.