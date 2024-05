Vandaag kondigen Google, Meta, Microsoft en Salesforce de Symbiosis Coalition aan, een vooruitstrevende marktverplichting voor op de natuur gebaseerde koolstofkredieten op de vrijwillige koolstofmarkt. Deze bedrijven hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan het contracteren van maximaal 20 miljoen ton aan op de natuur gebaseerde koolstofverwijderingscredits tegen 2030, die een hoge zekerheid van impact op het klimaat hebben en resulteren in rechtvaardige resultaten voor de gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van deze projecten.

Natuurherstel is essentieel om de klimaatdoelstellingen van de wereld te halen, maar op de natuur gebaseerde projecten zijn complex en moeilijk om goed uit te voeren. Projecten die nieuwe technologie en onderzoek integreren om de resultaten beter te meten, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen op een eerlijke manier te betrekken en een evenwicht te vinden tussen koolstofvastlegging en andere milieuvoordelen, kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Als gevolg daarvan wordt de markt voor het verwijderen van koolstof uit de natuur belemmerd door een gebrek aan kwalitatief hoogwaardige herstelprojecten en onzekerheid over de bereidheid om te betalen, waardoor investeerders aan de zijlijn blijven staan en het vertrouwen van het publiek in het potentieel van credits voor het verwijderen van koolstof uit de natuur voor klimaat- en maatschappelijke effecten afneemt. De coalitie zal leden helpen om deze uitdagingen aan te gaan door de ondertekening van langetermijnafnameovereenkomsten voor projecten te vergemakkelijken die conservatieve aannames over de gevolgen voor het klimaat bevatten, gebruik maken van de best beschikbare wetenschap en praktijk, en inheemse volken en lokale gemeenschappen op een eerlijke manier betrekken en compenseren.

Door een sterk vraagsignaal en de bereidheid om de werkelijke kosten te betalen die nodig zijn om deze kwalitatief hoogwaardige projecten te ontwikkelen, wil Symbiosis samenwerken met gelijkgestemde investeerders, NGO’s, marktontwikkelaars en projectontwikkelaars om de lat voor hoe “goed” herstel eruit ziet duidelijker te leggen en meer van deze projecten mogelijk te maken.

Hoewel de bovengenoemde bedrijven erkennen dat het noodzakelijk is om eerst hun eigen uitstoot te verminderen, erkennen ze ook de noodzakelijke rol van een koolstofmarkt met een hoge integriteit en van natuurbescherming en -herstel bij het aanpakken van klimaatverandering. Een recente analyse van McKinsey laat zien dat voor het verwijderen van kooldioxide waarschijnlijk een cumulatieve investering van $6 biljoen tot $16 biljoen nodig is om in 2050 de netto nul doelen te halen. Met minder dan $15 miljard geïnvesteerd in koolstofverwijdering tot nu toe en onderinvestering in ecosysteembescherming en -herstel, is doortastende actie nodig. Symbiosis zal een aanvulling zijn op andere cruciale, klimaatgerichte AMC’s die investeringen in bosbescherming aanmoedigen op het niveau van jurisdicties en gericht zijn op het opschalen van de markt voor kunstmatige koolstofverwijdering.

Iets nieuws laten groeien

Symbiosis heeft de intentie om te dienen als een onafhankelijk, non-profit gezamenlijk inkoopvehikel voor op de natuur gebaseerde koolstofverwijderingskredieten, geleid door vijf kwaliteitspijlers: conservatieve boekhouding, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke voordelen, ecologische integriteit en transparantie. Deze pijlers zullen de basis vormen voor meer specifieke kwaliteitscriteria voor de aankoop van verschillende soorten natuurprojecten, met een initiële focus op bos- en mangroveherstel.

Leden krijgen de mogelijkheid om koolstofkredieten te kopen die meetellen voor hun belofte via een gezamenlijke RFP naast hun eigen inspanningen. De initiële RFP zal zich richten op bebossings-, herbebossings- en herbegroeiingsprojecten (ARR), inclusief agroforestry. Symbiosis zal een set van criteria toepassen voor ARR projecten die zijn geïnformeerd door een reeks van onafhankelijke technische adviseurs (hier erkend) en die voortbouwen op de meest conservatieve standaard voor het meten van echte op de natuur gebaseerde klimaatimpact op de markt van vandaag. Deze criteria benadrukken

Dynamische baselining om additionaliteit aan te pakken,

robuuste benaderingen van lekkage, en

Trajecten naar het creëren van duurzame, langdurige projecten.

Daarnaast zal Symbiosis voorrang geven aan projecten die financiële transparantie, een grotere biodiversiteit en billijke betrokkenheid en resultaten voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen aantonen.

Natuurprojecten zijn complex en moeilijk om goed te doen. Met dat in het achterhoofd zal de coalitie op transparante wijze lessen uit het aanbestedingsproces delen. Leden zullen samenwerken om de impact van projecten rigoureus te evalueren en af te stemmen over mogelijke oplossingen als projecten ondermaats presteren, of het nu gaat om directe samenwerking met een projectontwikkelaar om veranderingen aan te brengen, samenwerking met een register om ervoor te zorgen dat samengevoegde bufferreserve koolstofverwijderingskredieten op de juiste manier worden geannuleerd, of andere nieuwe oplossingen. Symbiosis zal samenwerken met externe experts om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscriteria voortdurend de best beschikbare gegevens en wetenschap over klimaatimpact weerspiegelen en om consistente en uniforme standaarden in de markt te bevorderen.

Symbiosis hoopt andere inkopers te inspireren om de standaarden te volgen en uiteindelijk het lidmaatschap uit te breiden naar andere bedrijven. Symbiosis kijkt ernaar uit om samen te werken met het bredere ecosysteem van herstel en de koolstofmarkt – investeerders, NGO’s, normalisatie-instellingen, projectontwikkelaars, onderzoekers en andere belanghebbenden – om de basis te leggen voor een levendige koolstofmarkt met de natuur voorop.

Kate Brandt, Chief Sustainability Officer bij Google: “Google is verheugd om samen met andere Symbiosis-oprichters en -leden te helpen de markt voor koolstofverwijdering te laten groeien op een manier die stevig is gebaseerd op wetenschap en een meetbare impact heeft op de atmosfeer. Hoewel we in de eerste plaats toegewijd zijn aan het verminderen van de uitstoot van onze activiteiten en waardeketen, erkennen we dat dit niet genoeg zal zijn om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat we de kracht van zowel technologie als de natuur inzetten om koolstof op gigatonschaal en met de grootst mogelijke zekerheid van impact te verwijderen.”

Blair Swedeen, Global Head of Net Zero and Sustainability bij Meta: “We zijn verheugd om samen met andere toonaangevende bedrijven onze steun te betuigen aan de meest hoogwaardige koolstofverwijderingsprojecten die een impact hebben voor mensen en de planeet. Het verminderen van onze uitstoot en het helpen opschalen van een robuuste koolstofmarkt die op de natuur gebaseerde en technologische oplossingen voor koolstofverwijdering omvat, zijn essentiële onderdelen van het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen en we zijn er trots op samen te werken met onze collega’s om de klimaatcrisis te helpen aanpakken.”

Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer bij Microsoft: “Hoogwaardige, op de natuur gebaseerde oplossingen zijn van vitaal belang voor het aanpakken van klimaatverandering, en ons werk met de Symbiosis Coalition is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van onze CO2-negatieve doelstelling in 2030 door middel van een gediversifieerde portfolio van koolstofverwijdering. Deze samenwerking zal helpen bij het opbouwen van de algemene markt voor deze oplossingen, wat leidt tot meer aankopen voor herstel waar we allemaal van profiteren. Blijven investeren in het verwijderen van koolstof is niet alleen belangrijk om onze doelen te halen, maar ook voor de wereld om haar doelen te halen.”

Suzanne DiBianca, EVP en Chief Impact Officer bij Salesforce: “Door effectieve samenwerking kunnen we snel hoogwaardige, op de natuur gebaseerde credits schalen en de marktintegriteit verbeteren, wat aanzienlijke voordelen oplevert voor zowel mensen als de planeet. We zijn er trots op een van de oprichters van Symbiosis te zijn en zijn toegewijd aan onze Nature Positive Strategy, waarbij we de nadruk leggen op op de natuur gebaseerde oplossingen, waaronder blue carbon projecten, 1t.org en het empoweren van ecopreneurs. Deze initiatieven benadrukken de cruciale rol van diverse ecosystemen bij het versnellen van klimaatactie om de natuur en biodiversiteit te beschermen.”

Julia Strong, uitvoerend directeur van Symbiosis: “Symbiosis vertegenwoordigt een standvastige toewijding aan het belang van de natuur voor klimaatactie en de rol van koolstofmarkten, mits goed uitgevoerd, voor de financiering van cruciale klimaatoplossingen. Deze toonaangevende bedrijven zetten zich in om van natuurherstel de meest effectieve hefboom te maken in de strijd tegen klimaatverandering. Symbiosis geeft een sterk signaal af aan projectontwikkelaars dat kopers bereid zijn te betalen voor projecten van hoge kwaliteit die het milieu en lokale gemeenschappen ten goede komen.”