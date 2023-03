Praktijkschoolleerlingen die afgedankte materialen sorteren. Hergebruik van hout, kunststof en bijvoorbeeld dekbedden: materialen die voorheen bij het afval terecht kwamen. Mensen die in dagbesteding mooie kistjes van bedbodemlatten maken. Studenten die circulair ontwerpen. WaardeRing-partners weten steeds opnieuw weer mooie, circulaire projecten te bedenken. Het circulaire ambachtsnetwerk heeft een voorbeeldfunctie in het hele land. En dat komt vooral door de manier waarop het hier wordt aangepakt. Geen fysiek centrum, maar een netwerk. Geen papieren rompslomp of jarenlange plannenmakerij, maar gewoon aanpakken. Doen!

Afgevaardigden uit Oosterhout, Almere en Nijmegen waren onder de indruk toen ze zagen hoe in het WaardeRing-netwerk bij de kringloop reststromen gescheiden worden, mensen worden ingezet, en circulaire initiatieven en innovaties samenkomen. ‘Bijzonder om te zien hoe weinig je eigenlijk nodig hebt om een circulair ambachtsnetwerk te beginnen’, stelt Alice Dinger. Ze is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Oosterhout. ‘Je moet gewoon verbinding maken. En enthousiaste aanjagers hebben we wel.’ Samen met andere partijen in Oosterhout zoals milieuwerf en werkvoorziening onderzoekt ze wat de mogelijkheden zijn om ook een circulair ambachtsnetwerk, of -centrum te starten. ‘Voor een fysiek centrum moet je eerst ruimte regelen. Met een netwerk kun je gewoon beginnen. Bij ons in de regio poppen allerlei circulaire initiatieven op, het is de kunst om die samen te brengen. We zijn bij WaardeRing heel wat wijzer geworden.’

Daadkracht en praktische energie

Het Upcyclecentrum in Almere staat vaak zelf in de belangstelling, maar nu kwamen ondernemers op bezoek bij WaardeRing. Zoals Rianne Doller van Kick-Ass Quilts. ‘We zijn inspiratie aan het opdoen’, vertelt ze. ‘Hier gebeuren mooie dingen op het gebied van samenwerking, ook waar het textiel betreft. Daar was ik wel heel nieuwsgierig naar. Het is bijzonder om te zien hoe geweldig het hier draait dankzij mensen die elkaar inspireren en veel praktische energie hebben. Ja, dat neem ik wel mee: hoever je door enthousiasme, daadkracht en verbinding kunt komen met de mensen, projecten en initiatieven die gewoon al aanwezig zijn.’

Naadloos in elkaar gevlochten

Ook accountmanager Patrick Coremans van sociale werkvoorziening MidZuid -de Oosterhoutse equivalent van WaardeRing-partner Tiem- is enthousiast. ‘Prachtig om te zien hoe verschillende instanties, bedrijven, gemeenten, sociaal werkbedrijven, onderwijsinstellingen en kringloop naadloos in elkaar gevlochten zijn. Al die totaal verschillende componenten die zo goed met elkaar vermengen, dat is wel bijzonder. MidZuid is een bron van medewerkers die praktische circulaire opdrachten geheel of gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Die vormen voor onze mensen een prachtige manier om zinvol bezig te zijn. WaardeRing is één van de eerste Circulaire Ambachtsnetwerken en staat landelijk bekend als een mooi voorbeeld. In slechts een paar jaar tijd zijn ze gegroeid van 14 naar bijna 60 partners. Het is een perfect systeem waarin steeds nieuwe partners aanhaken die al een link met een partner hebben. Zo krijg je een sneeuwbaleffect. Ik denk dat ze het hier heel erg goed hebben opgepakt met dat netwerk. Top.’