Refurbed, online marktplaats voor refurbished producten, lanceert vandaag een inruilservice voor smartphones, welke de mogelijkheid biedt om gebruikte telefoons in te leveren voor een vergoeding. De ingeruilde apparaten verspreidt refurbed vervolgens onder haar refurbish-partners, waar ze grondig worden nagekeken en eventueel worden gereviseerd voor verkoop. Met de nieuwe service wil refurbed een tweede leven geven aan elektronische apparaten, en daarnaast de productie van elektronisch afval en de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderen.

Peter Windischofer, CEO en één van de drie oprichters van refurbed: “Vanaf de oprichting willen we mensen informeren over hoe ze hun impact op het milieu kunnen verminderen door refurbished te verkiezen boven nieuw. Met onze nieuwe inruilservice zijn we nog een stap dichter bij een volledig circulair model. Het is ons doel om iedereen een makkelijke manier te bieden om oude apparaten in te ruilen voor hergebruik. Zo dragen we samen bij aan de circulaire transitie van de industrie.”

Hoe het werkt

Ruim de helft van de Nederlanders van 16 jaar of ouder had in 2022 nog een oude telefoon in een la of op zolder liggen (CBS). Het is om meerdere redenen zonde om deze daar te laten verstoffen; de telefoon of de grondstoffen daarin zijn vaak nog goed bruikbaar en daarom is de smartphone nog van waarde. Op de website van refurbed vul je een vragenlijst in om deze waarde te bepalen, bijvoorbeeld over het type en de staat van het apparaat. Op basis daarvan wordt bepaald welke vergoeding je ontvangt in ruil voor de smartphone. Vervolgens ontvang je een verzendlabel en stuur je de telefoon naar één van de refurbish-partners van refurbed. Vooralsnog is het alleen mogelijk om iPhones en geselecteerde Android smartphones in te ruilen.

Wat gebeurt er met de ingeleverde telefoons?

De partners die het refurbish-proces voor refurbed uitvoeren, ontvangen de telefoons nadat de klant deze heeft opgestuurd. Telefoons die nog goed genoeg zijn worden volgens de veertig stappen van refurbed gereviseerd en opnieuw te koop aangeboden. In het geval dat een telefoon niet meer gerefurbished kan worden, wordt het apparaat gedemonteerd en volledig gerecycled.

Besparing door refurbishment

Voor refurbed is de lancering van de inruilservice een belangrijke volgende stap binnen de missie om de betekenis van ‘nieuw’ te herdefiniëren en van refurbished producten de norm te maken. Op deze manier kan het bedrijf de levensduur van nóg meer elektronische apparaten verlengen, nog meer grondstoffen hergebruiken en zo opnieuw een bijdrage leveren aan de besparing van CO2-uitstoot, e-waste en water. In april van dit jaar lanceerde refurbed in samenwerking met Fraunhofer Austria een geverifieerd rekenmodel waarmee de milieu-impact van duizenden smartphones, tablets en laptops kunnen worden gemeten. Daar blijkt onder andere uit dat de aankoop van een refurbished smartphone 83% CO2-uitstoot, 89% water en 77% e-waste bespaart ten opzichte van een nieuw apparaat.