De Vereniging Afvalbedrijven heeft op 14 juni 2024 haar Jaarbericht 2023 gepubliceerd. ‘De haalbaarheid van de circulaire economie staat onder druk als het economisch niet kan’, zegt bestuursvoorzitter Boris van der Ham. De presentatie vond plaats bij de nieuwe kunststofsorteerinstallatie van afvalverwerkingsbedrijf PreZero in Zwolle.

Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Afvalbedrijven: ‘Recyclen lukt alleen als we afval goed scheiden en als de gerecyclede grondstoffen ook worden gebruikt. Materialen uit Azië of Amerika zijn veel goedkoper dan onze eigen gerecyclede grondstoffen. Recyclingactiviteiten lonen daarom vaak niet meer. Dat is slecht nieuws voor de circulaire economie en voor de werkgelegenheid. De recyclingindustrie is cruciaal voor de circulaire economie’, aldus Boris van der Ham die na 8 jaar afscheid neemt als voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven.

Nout van Kempen, Chief Material Officer bij PreZero: ‘Ondernemerschap is cruciaal voor de circulaire economie. Als we praten over de circulaire economie dan praten we, gek genoeg, vooral over afvalbeleid en niet over economie. Hierdoor is duurzaamheidsbeleid niet duurzaam, het kan niet op eigen benen staan. Dat is kwetsbaar’, zegt Nout van Kempen, Chief Material Officer bij PreZero.

‘De circulaire economie echt aanjagen, lukt pas als er consistent duurzaamheidsbeleid voor langere termijn wordt gemaakt. Dat geeft perspectief. Dan gaan ondernemers ondernemen, innoveren en investeren. De techniek is er en ondernemers zien de kansen. Maar op dit moment staat de circulaire economie onder druk omdat het economisch niet kan. Om onze koploperspositie niet te verliezen, is het noodzakelijk dat de overheid doelen stelt en kiest voor gerichte economische prikkels. Laten we als overheid en recyclingbranche profiteren van elkaars expertise en samen optrekken om tot dit beleid te komen’.

Start socialmedia-campagne ‘TrashTalks’

De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden starten een socialmedia-campagne ‘TrashTalks’. Deze campagne is bedoeld als maatschappelijke oproep aan consument, producent en overheid. ‘Wij willen de bewustwording over hergebruik en recycling van producten en materialen stimuleren.’

Foto: Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) en Nout van Kempen (bestuurslid Vereniging Afvalbedrijven en Chief Material Officer bij PreZero) (Fotopersbureau Dijkstra / Cor Salverius)