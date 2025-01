Minder weggooien, meer hergebruiken en recyclen en samen de grondstoffen van de aarde sparen: dat is het doel van de nieuwe campagne van PreZero. Met de ambitie om Zero Waste werkelijkheid te maken, roept PreZero bedrijven op om samen de stap naar een duurzame toekomst te zetten. De campagne, ontwikkeld door NOISE, richt zich dan ook op het inspireren van bedrijven en hun medewerkers om mee te doen. Door slimmer in te kopen, afval goed te scheiden en meer in te zetten op hergebruik en recycling.

BAM is een van de bedrijven die samen met PreZero al concrete stappen heeft gezet richting Zero Waste. Zo is er op de kantoren van BAM nu meer aandacht voor het scheiden van afval. “Bij BAM is duurzaamheid een belangrijke pijler in de strategie. Door het hele bedrijf heen maken we duurzame keuzes. Ook op het gebied van kantoorafval. We werken op advies van PreZero met ons eigen Green Team, een team met ambassadeurs op verschillende BAM kantoren. Deze samenwerking heeft onze medewerkers geholpen bewuster om te gaan met het scheiden van ons afval,” zegt Maarten Cannegieter, Duurzaamheidsmanager bij BAM. Door afval goed te scheiden, heeft BAM het restafval op hun kantoren van 70% (begin 2023) naar 28,5% (eind 2024) weten terug te brengen.

De urgentie van Zero Waste

Volgens André Nijhof, hoogleraar aan universiteit Nyenrode en gespecialiseerd in duurzaamheid en circulaire economie, zijn initiatieven zoals die van PreZero essentieel. “Onze samenleving staat voor een enorme uitdaging als het gaat om het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven spelen hierin een sleutelrol. Zero Waste is niet alleen een mooie gedachte; het is noodzaak. Door bedrijven te begeleiden in deze transitie, zoals PreZero doet, zetten we als maatschappij belangrijke stappen naar een duurzame toekomst,” aldus Nijhof.

Concrete resultaten en ambitie

PreZero heeft inmiddels tientallen bedrijven geholpen. Door de aanpak van het bedrijf is in 2023 maar liefst 1.188 kiloton afval omgezet in waardevolle grondstoffen. Het gaat dan om de recycling van onder meer papier, plastics, hout en bouw- en sloopafval. Daarmee hebben klanten van het bedrijf gezamenlijk ruim 545 kiloton CO₂ vermeden*. “Zero Waste is meer dan een visie. Het is een beweging,” zegt Danny Pieters, CCO van PreZero Nederland. “We willen bedrijven niet alleen inspireren, maar hen ook concreet ondersteunen. Of het nu gaat om het slimmer inzamelen en verwerken van afvalstromen, verminderen van restafval of het meedenken over hoe je medewerkers betrekt bij de weg naar Zero Waste, wij staan naast onze klanten. Samen maken we Zero Waste werkelijkheid.”

Actie!

Met de nieuwe campagne, ontwikkeld met gerecyclede beelden, nodigt PreZero bedrijven uit om mee te doen en de stap naar een duurzame toekomst te zetten. Afval moet zoveel mogelijk voorkomen worden, zo geeft het bedrijf aan. Dat kan nooit 100%. Daar waar er toch afval ontstaat, maakt PreZero er weer grondstoffen van. Hoe meer mensen en bedrijven geïnspireerd raken, hoe eerder we het doel van Zero Waste bereiken.

*Cijferoverzicht PreZero: de cijfers zijn berekend op basis van de recycling van de afvalstromen papier, glas, metaal, plastics, hout en bouw- en sloopafval.

Beeld: PreZero