Eind 2023 lanceerde Circularities de Agenda Circulair Nederland. Meer dan 70 partijen hebben deze in no time ondertekend. Dit vormde de aanleiding om na te denken over meer structurele samenwerking met een gezamenlijk belang voorop: het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Dit wordt ingevuld met de oprichting van de NVCE (Nederlandse Vereniging Circulaire Economie).

De NVCE (Nederlandse Vereniging Circulaire Economie) zorgt ervoor dat circulaire economie een belangrijk thema wordt in de Nederlandse politiek en in de maatschappij. Daardoor komen er maatregelen waardoor circulair ondernemen en consumeren haalbaar en aantrekkelijk wordt. De NVCE verenigt bedrijven, branche- en ketenorganisaties om hun gezamenlijke belangen te behartigen en een krachtig geluid te laten horen.

De NVCE volgt het succesvolle model van de NVDE met inmiddels 1600 duurzame bedrijven en een team van meer dan 15 FTE dat zich elke dag inzet om duurzame energie overal te agenderen. De NVCE volgt hun werkwijze door beleidsvoorstellen te ontwikkelen en lobbyactiviteiten uit te voeren om daarmee het speelveld voor circulaire bedrijven eerlijker te maken. Zo streven we naar betere marktomstandigheden en een groter marktaandeel voor circulaire activiteiten.

Door structurele samenwerking en het mobiliseren van circulaire belangen, versterkt de NVCE de stem van circulaire bedrijven en organisaties in Den Haag en in de maatschappij. Dit is een essentiële stap om de grondstoffentransitie te versnellen en de circulaire economie in Nederland te realiseren.

Word lid van de NVCE!

De komende maanden werken we verder aan de oprichting van de NVCE om in maart tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie te lanceren. Ook zijn we druk bezig met verkennende gesprekken met circulaire koplopers om onderdeel te worden van de eerste groep voor maart 2025. Ben of ken jij zo’n koploper die zich aan wil sluiten bij deze groeiende beweging?