Recordaantal huishoudens koopt Fairtrade producten

In 2018 lag in 83% van alle huishoudens een Fairtrade product in het keukenkastje, blijkt uit cijfers van GfK. Wederom is het aantal huishoudens dat Fairtrade producten koopt toegenomen, 6% ten opzichte van 2017. Ook aankoopfrequentie, volume en besteding zijn toegenomen. De groei is met name zichtbaar in de productcategorieën chocolade en fruit. Van alle verkochte bananen in Nederland is inmiddels een kwart Fairtrade gecertificeerd.

Bijna € 7 miljoen Fairtrade premie



Dankzij de verkoop van Fairtrade producten worden boeren in ontwikkelingslanden in staat gesteld om een beter bestaan op te bouwen en te investeren in duurzame bedrijfsvoering. Door de verkoop onder Fairtrade voorwaarden ontvangen boerenorganisaties ten minste de Fairtrade minimumprijs en -premie. Dit is een ontwikkelingspremie die boerenorganisaties naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs. In 2018 ontvingen boerencoöperaties en werknemers op plantages bijna € 7 miljoen premiegeld vanuit Nederland, bovenop de verkoopprijs van het product.

Volumestijging Fairtrade bananen 65%

De verkoop van Fairtrade bananen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het totale premiebedrag. In Nederland hebben we vorig jaar 38 miljoen kilo Fairtrade bananen gegeten en daarmee bijgedragen aan €1,8 miljoen in premiegeld. Dit geld is onder andere gebruikt voor onderwijsbeurzen en schoolspullen in Colombia en Ecuador. In 2017 was het Fairtrade bananenvolume nog 23 miljoen kilo. Een stijging van 65%! Dit is mede dankzij de volledige overstap naar Fairtrade bananen door de supermarkten DEEN, Coop, Emté, Jan Linders en Boon’s Markt.

Historisch lage marktprijzen

Ondanks de groei, leven veel boeren nog steeds in extreme armoede. De koffie en cacaoprijzen zijn historisch laag op de wereldmarkt. Zo laag dat boeren gedwongen worden om hun producten (ver) onder de productiekosten te verkopen. De Fairtrade minimumprijs werkt in dit geval als een vangnet. De extreem lage marktprijzen maken het belang van dit vangnet pijnlijk duidelijk maar helaas zijn er nog steeds niet voldoende bedrijven die Fairtrade inkopen. “Juist nu is het moment om Fairtrade producten te kopen. Met de aankoop van een Fairtrade product weet je dat boeren een betere prijs ontvangen dan de veel te lage marktprijs. En hoe meer Fairtrade producten verkocht worden, hoe groter de impact!” zegt Peter d’Angremond, directeur Stichting Max Havelaar.

Fairtrade Week

Dit voorjaar roept Stichting Max Havelaar tijdens de Fairtrade Week, 4 t/m 12 mei, bedrijven, gemeenten, consumenten en vrijwilligers op om vaker eerlijke producten (in) te kopen. Via de campagne #weetwatjekoopt wil Fairtrade consumenten bewuster maken van de soms schrijnende verhalen achter populaire producten, zoals koffie, bananen en chocola. De acties op de winkelvloer tijdens de Fairtrade Week zorgen ervoor dat het volume voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden blijft groeien waardoor meer Fairtrade ontwikkelingspremie kan worden afgedragen. “Als de groei zo doorgaat, halen we volgend jaar wellicht de 90% Fairtrade kopende huishoudens. Het zou mooi zijn als uiteindelijk iedereen een Fairtrade product koopt. Die kans is ook veel groter want bijna elke supermarkt verkoopt inmiddels Fairtrade producten.” stelt d’Angremond.

Deelnemende supermarkten en winkels

Aan de voorjaarseditie van de Fairtrade Week 2019 doen de volgende supermarkten en winkels mee: Albert Heijn, ALDI, Boni, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Dekamarkt, Dirk, Ekoplaza, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar en de Wereldwinkel.