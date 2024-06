Nog voordat het startschot heeft geklonken, is de Climate Classic 2024 al een groot succes. Het jaarlijkse wielerevent, georganiseerd door Stichting Cycling 4 Climate, vraagt aandacht voor de impact van klimaatverandering in Nederland en wil zoveel mogelijk mensen inspireren om zonder uitstel klimaatbewuste keuzes te maken. Tijdens de vijfde editie van dit initiatief op 21 juni doen een recordaantal van 2.500 deelnemers mee en rijden samen meer dan € 75.000 bij elkaar tegen klimaatontwrichting.

Fietsen op NAP-niveau

De route van de Climate Classic loopt over NAP-niveau en volgt de kustlijn die Nederland dreigt te krijgen in 2100 als de zeewaterspiegel door klimaatverandering onverminderd blijft stijgen. De startpunten zijn Breda en De Bilt, met etappes variërend van 125 km (Breda – De Bilt), 250 km (De Bilt – Groningen) en 375 km (Breda – Groningen). Daarnaast zijn er een 40 km en 90 km tocht rond De Bilt, waar ook 75 basisschool leerlingen 10 km afleggen.

Klimaatbelofte deelnemers

Deelname aan de Climate Classic is echter niet vrijblijvend. Vooraf vullen de deelnemers een klimaatbelofte in, waarin ze aangeven met welke persoonlijke leefstijlaanpassingen zij klimaatopwarming gaan helpen tegengaan. ‘Denk bijvoorbeeld aan meer plantaardig eten, vaker de fiets pakken in plaats van de auto of een waterbesparende douchekop gebruiken,’ legt Samuel Beltman, directeur van Cycling 4 Climate, uit. ‘Ook kun je kijken welke van je spullen een tweede leven kunnen krijgen of hoe duurzaam de kleding is die je voor deze zomer verwacht te kopen.’

Tom Leezer: ‘Inspireren tot een groenere toekomst’

Eén van de bekendste deelnemers aan de Climate Classic is Tom Leezer (foto linksonder), die de 90km-tocht rond De Bilt beoogt te volbrengen. Geïnspireerd door de afwezigheid van duurzaamheid in het profpeloton, initieerde de ex-profwielrenner het duurzame fietskledingmerk Velor. Sinds twee jaar is Velor de hofleverancier van de Climate Classic. ‘Onze missie is om op een milieuverantwoordelijke, innovatieve wijze duurzame fietskleding te creëren en te inspireren tot een groenere toekomst van de fietssport,’ legt Leezer uit. ‘Dit sluit perfect aan bij de waarden van de Climate Classic, waar deelnemers niet alleen de iconische wielertrui in de kleuren van de Climate Classic krijgen, maar ook bij de startpunten van de tocht hun oude wielerkleding kunnen achterlaten. Onder meer via de Climate Classic hopen we zo minstens 5000 oude shirts in te zamelen, waarvan we de grondstoffen gaan gebruiken om weer nieuwe shirts van te maken.’

Sponsoractie al goed voor €75.000

Deelnemers dragen niet alleen met een klimaatbelofte en het in circulatie brengen van oude wielerkleding bij aan een betere wereld. Voor het eerst dit jaar kunnen renners zich ook persoonlijk laten sponsoren. Tientallen van hen hebben familie, vrienden en collega’s bereid gevonden hun prestatie financieel te belonen, wat al meer dan € 75.000 heeft opgeleverd voor het goede doel: Wetlands International.

‘Bescherming wetlands enorme winst voor klimaat’

‘Wetlands International zet zich wereldwijd in voor de bescherming en herstel van wetlands, zoals veengebieden, rivierdelta’s en kustlijnen, waarin 40% van alle plant- en diersoorten ter wereld leven,’ legt Beltman uit. ‘Een miljard mensen zijn van deze gebieden afhankelijk voor hun water, voedsel en transport. Bovendien slaan gezonde wetlands extreem grote hoeveelheden CO2 op. Het beschermen en uitbreiden van deze gebieden betekent een enorme winst voor ons klimaat. En voor onze deelnemers geeft het trots en voldoening om te weten dat hun inspanning bijdraagt aan dit doel wanneer ze op vrijdag 21 juni moegestreden de finish bereiken.’