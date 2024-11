De bestuursvoorzitter van ABP, Harmen van Wijnen, is door TIME magazine opgenomen in de jaarlijkse lijst met 100 wereldwijde ‘klimaatleiders’, de TIME100 Climate leaders. Harmen van Wijnen wordt gezien als een ‘veranderaar’ die ‘meetbaar’ en ‘schaalbaar’ (groter makend) vooruitgang boekt in het tegengaan van klimaatverandering. Ook Boyan Slat is opgenomen in de lijst. Hij heeft met The Ocean Cleanup de afgelopen vijf jaar al meer dan 19 duizend ton plastic uit zee verwijderd, meldt Time bij het begin van de klimaattop in Bakoe. Als derde Nederlander is Frank Elderson (Executive Board Member van de European Central Bank) opgenomen. Hij schreef een baanbrekend rapport in 2023 van de Europese Centrale Bank, waarin werd vastgesteld dat de meeste EU-bedrijven en banken een aanzienlijk financieel risico lopen als natuurlijke ecosystemen instorten door klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

In de 2023-editie waren ook drie Nederlanders opgenomen: Peter Bakker (President and CEO, World Business Council for Sustainable Development), Frans Timmermans (Former Executive Vice President, European Commission) en Mark van Nieuwland (VP bij Bovaer, DSM-Firmenich).

Harmen van Wijnen

ABP heeft zich als een van de eerste pensioenfondsen wereldwijd teruggetrokken uit beleggingen in producenten van fossiele energie. Daarnaast heeft ABP haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aangescherpt om de risico’s voor de beleggingsportefeuille beter te beheersen. Het fonds wil € 30 miljard met impact beleggen in onder meer klimaat- en natuur- en biodiversiteitsoplossingen, waarvan € 10 miljard in Nederland. Hier is groot draagvlak voor onder pensioendeelnemers.

Het is verder ABP’s ambitie om de CO 2 -uitstoot van alle beleggingen te verlagen met 50% in 2030, gerekend vanaf 2019. ABP heeft bij het beleggen in de energietransitie in het bijzonder aandacht voor Nederland. Zo gaat ABP een groot windmolenpark op de Noordzee bouwen. Hierdoor zorgen we voor een goed financieel rendement voor onze pensioendeelnemers en voor betaalbare en schone energie voor Nederland, goed voor mens en natuur.

Harmen van Wijnen vanaf de 29e VN-klimaatconferentie: “Door mij als bestuursvoorzitter van ABP op te nemen in de TIME100 Climate leaders benoemt TIME magazine eigenlijk 3 miljoen pensioendeelnemers tot de invloedrijkste klimaatleiders. ABP staat immers opgesteld om het pensioenvermogen van dit collectief verstandig te beheren. Dit vermogen laten groeien en beschermen, is noodzakelijk voor een koopkrachtig en stabiel pensioen in een leefbare wereld voor onze deelnemers. Daarvoor is het belangrijk dat we als wereldwijd belegger op een verantwoorde en duurzame manier beleggen en investeren in bedrijven die innoveren en levensvatbaar blijven doordat zij inspelen op klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Hiervoor bestaat groot draagvlak onder onze deelnemers. Het is tijd om ons gezond verstand te gebruiken en daarop te handelen en zo verschil te maken voor ons allemaal. Deze boodschap geef ik ook af hier tijdens de VN-klimaatconferentie in Bakoe om zo de belangen te behartigen op internationaal niveau van onze pensioendeelnemers.”

