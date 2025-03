Tijdens de eerste World Day for Glaciers is vanuit het UNESCO-hoofdkantoor in Parijs de Glorious Glacier Ride gelanceerd. Deze nieuwste en meest uitdagende fietstocht van Cycling 4 Climate draait om het versterken van klimaatbewustzijn én om concrete klimaatactie.

De Alpengletsjers hebben in de afgelopen 25 jaar 40% van hun volume verloren. Het belang van gletsjers voor onze samenleving – als essentiële bron van zoet water voor de landbouw en voor duurzame energie uit waterkracht – is sterk onderbelicht. Om het bewustzijn over de waarde van gletsjers en de gevolgen van klimaatverandering te vergroten, heeft Cycling 4 Climate de Glorious Glacier Ride ontwikkeld.

Uitdagende route

De tocht van 1.500 km voert van München naar Monaco langs de grootste gletsjers en over de meest iconische cols van de Alpen.

De eerste week voert van München naar Zermatt en gaat langs de Aletsch-, Morteratsch- en Rhônegletsjer, met beklimmingen van de Passo di Stelvio en Furkapass. In de tweede week staan onder andere de Trient gletsjer en de Mer de Glace bij Chamonix op het programma, gevolgd door de Col de l’Iseran, Col du Galibier en Cime de la Bonnette.

Het Glorious Glacier peloton vertrekt op donderdag 28 augustus uit München en finisht – na meer dan 30.000 hoogtemeters – op 11 september in Monaco. Dit is 66% van de hoogtemeters die profwielrenners tijdens de Tour de France afleggen.

Klimaatimpact

Deelnemers worden uitgedaagd om naast hun fysieke prestatie middels een fundraising campagne 50 ton CO 2 uit de atmosfeer te verwijderen, middels een fundraising campagne. 50 ton staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 5 Nederlanders. Dit gebeurt via projecten van de Nederlandse onderneming Carboneers. Deze Nederlandse organisatie heeft een geavanceerde technologie ontwikkeld waarmee koolstof uit landbouwafval duurzaam wordt opgeslagen.

Joost Brinkman, voorzitter van Cycling 4 Climate, licht toe: “Met deze actie willen we de maatschappelijke discussie over het opruimen van je eigen CO 2 -uitstoot aanzwengelen en laten zien dat er concrete mogelijkheden zijn. Net zoals we plastic niet zomaar in de natuur gooien, moeten we ons ook verantwoordelijk voelen voor onze onzichtbare CO 2 -vervuiling.”

Internationale jaar van de gletsjer

Deze unieke combinatie van sportieve uitdaging en klimaatactie sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het International Year of Glaciers’ Preservation 2025, dat internationaal de aandacht vestigt op het belang van gletsjerbehoud en duurzaam waterbeheer.

Meer informatie over de fietstocht is te vinden op de website die vandaag gelanceerd is www.gloriousglacier.eu

Over Cycling 4 Climate

Cycling 4 Climate organiseert fietsevenementen met als doel bewustwording rond de klimaatcrisis te vergroten en mensen op een leuke manier in beweging te brengen. De jaarlijkse Climate Classic – een tocht van 375 kilometer langs de toekomstige kustlijn van Nederland – is inmiddels uitgegroeid tot een nationaal evenement met 2.500 deelnemers dat navolging heeft gevonden in België, Frankrijk, Polen, Italië en Zwitserland. Cycling 4 Climate is een Nederlandse not for profit but for impact organisatie. De stichting is partner van de EU Climate Pact en heeft een ANBI status.

Over Carboneers