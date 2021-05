Recordaantal Fairtrade producten in Nederland

Het aantal Fairtrade gecertificeerde producten op de Nederlandse markt ligt voor het eerst boven de 10.000 stuks. In april van dit jaar certificeerde Fairtrade Nederland het 10.000ste product, namelijk koffiecapsules van het merk Biocafé. In vijf jaar tijd is het aanbod van Fairtrade producten verdubbeld. Met het huidige aantal Fairtrade producten kun je een gemiddelde supermarkt vullen. De productcategorieën met de meeste Fairtrade artikelen zijn koffie, cacao en thee. De categorie die de grootste stijging in artikelen heeft laten zien de afgelopen jaren is cacao.

Consument kiest steeds vaker voor Fairtrade

Fairtrade producten zijn inmiddels te vinden in het winkelmandje van bijna elke Nederlander. In 2020 steeg het aantal Fairtrade kopende huishoudens naar 90%. Dit zijn in totaal 7,1 miljoen huishoudens, aldus onderzoeksbureau GfK. Fairtrade producten zijn te verkrijgen in alle supermarkten en op veel andere plekken. Vorig jaar werden diverse Fairtrade producten geïntroduceerd waaronder Chocolatemakers repen, Jones Brothers koffiecapsules, Muma Tea en Mexicaanse kruidenpasta’s van Fairtrade Original. Bij PLUS zijn ook veel nieuwe Fairtrade artikelen verschenen, mede dankzij het Fairtrade certificeren van alle PLUS huismerkproducten waar cacao in zit.

Belang van Fairtrade groter door Covid-19

De groei in Fairtrade is cruciaal voor miljoenen boeren en werknemers wereldwijd die extra hard geraakt worden door Covid-19 en geen sociaal vangnet hebben om op terug te vallen. Fairtrade biedt via haar producentennetwerken in deze onzekere tijd extra hulp aan de boerenorganisaties en werknemers. De Fairtrade premie is daarnaast van groot belang om voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen tegen het coronavirus, zoals aanschaf van desinfectiemiddelen en voedsel, en kan ook voor een deel in cash worden uitgekeerd om onvoorziene kosten mee te betalen. Jaarlijks wordt dankzij het Fairtrade volume in Nederland ruim € 7 miljoen Fairtrade premie gegenereerd voor boerenorganisaties.

‘’Ondanks alle moeilijkheden blijven de boerenorganisaties produceren. Ze kunnen minder werknemers inzetten en moeten ook allerlei veiligheidsmaatregelen treffen. Maar ze zetten alles op alles om toch aan de vraag in de handelsketen te kunnen voldoen. Wat mij betreft zijn de kleinschalige boeren en werknemers de grootste helden en heldinnen die ervoor zorgen dat voedselproducten beschikbaar blijven voor de verschillende markten,’’ aldus Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland.

Fairtrade Week van 8 t/m 16 mei zorgt voor stijging in Fairtrade aankopen

Tijdens de Fairtrade Week, van 8 t/m 16 mei, komen nóg meer mensen in aanraking met Fairtrade producten. Duizenden supermarkten en (wereld)winkels doen acties om hun Fairtrade aanbod voor het voetlicht te brengen. De volgende retailers doen mee: Albert Heijn, ALDI, Boon’s Markt, Coop, DEEN, Ekoplaza, HEMA, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD, PLUS, Poiesz Supermarkten, Spar, Vomar, WAAR en wereldwinkel. Meer informatie over de Fairtrade Week is te vinden via de website fairtradenederland.nl