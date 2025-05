Kuyichi en MENDED, twee vooraanstaande namen in de duurzame mode, presenteren met trots de lancering van hun gezamenlijke capsule collectie: IN PLAY. Deze collectie laat zien hoe beschadigde en post-consumer denim stukken opnieuw waarde krijgen, en biedt tegelijkertijd een directe oplossing voor een probleem in de mode-industrie: overstock en verspilling. Door te bewerken in plaats van te vervangen, bewijzen de merken dat mode niet nieuw hoeft te zijn om vernieuwend, relevant en toekomstbestendig te blijven, een aanpak die direct toepasbaar is voor andere merken.

De collectie

De IN PLAY collectie bestaat uit dertien unieke stijlen die in twee drops beschikbaar komen: limited edition one-off stukken en pre-order designs. De one-off stukken zijn handgemaakt van hergebruikte jeans en elk ontwerp is een uniek statement piece waarvan er maar één beschikbaar is. In plaats van nieuwe stoffen, zijn de ontwerpen gemaakt uit bestaande jeans. Lead-designer Rebekka Bach ontwierp elk stuk op basis van de bestaande vormen, structuren en wassingen van het denim, waardoor onverwachte naden, lijnen en kleurcombinaties ontstaan. De productie vond lokaal in Nederland plaats, waar stichexperts en sashiko-artiesten van Future Future Apparel elk item met de hand bewerkten. De pre-order items zijn beschikbaar in verschillende designs en worden op bestelling geproduceerd en gepersonaliseerd, met hergebruik en vakmanschap als uitgangspunt.

De samenwerking

In deze samenwerking combineert Kuyichi haar expertise in duurzaam denim met de reparatie-kennis van MENDED. Het resultaat is een collectie die niet alleen ecologisch verantwoord is, maar ook een statement maakt. Door beschadigde en post-consumer denim stukken te hergebruiken, voegen de merken waarde toe aan kleding die anders zou zijn weggegooid.

Rafels en reparaties

Met IN PLAY wordt denim niet langer gezien als een basic, maar als iets wat je kunt aanpassen, hergebruiken en doorgeven. Van rafels tot reparaties, de collectie bevat unieke stukken en vertelt ook een verhaal van hergebruik en vakmanschap. De lancering van deze capsule collectie laat zien hoe mode kan bijdragen aan een duurzamere toekomst zonder concessies te doen aan stijl

Rebekka Bach, Senior Lead Designer: “Zelfs na vele, vele jaren als modeontwerper blijft dit (ontwerpen vanuit bestaande materialen) een uitdaging. Het is een onverwacht proces: naden duiken op op verrassende plekken. Kleuren verschillen per kledingstuk.’