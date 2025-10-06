Rebottled en Ayano introduceren vandaag een grote stap in circulair design: glaswerk van 100% gerecycled post-consumer glas voor dezelfde prijs als nieuw glas. De eerste producten, het Stackable Glass, High Stackable Glass en het Curve Glass, combineren duurzaamheid met stijl en kwaliteit.

Tot nu toe was circulair glas vaak duurder dan traditioneel geproduceerd glas. Met deze innovatie doorbreken Rebottled en Ayano die prijsbarrière. Drankmerken, horeca en consumenten kunnen nu kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief zonder concessies aan design of budget.

In 2026 breidt de collectie verder uit met nieuwe vormen en personalisatieopties. Merken kunnen eigen glasontwerpen laten maken of kiezen uit een standaardassortiment van upcycled en 100% gerecycled glas, inclusief mogelijkheden voor gravure, kleuraccenten en premium decoratie.

Rebottled brengt expertise in circulaire innovatie en storytelling — van single-use fles naar hoogwaardig glas. Ayano voegt daar ontwerp, decoratie en distributie op schaal aan toe.

Bekende namen als Bacardi, WWF, DeKuyper, Bobby’s Gin en Marie Stella Maris gingen al voor. De nieuwe samenwerking maakt circulair glaswerk toegankelijker dan ooit en zet een nieuwe standaard voor duurzame tafelpresentatie.