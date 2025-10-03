De Nederlandse start-up ReBloom Care®, bekend om haar premium mondverzorgingsproducten, introduceert een fluoridevrije tandpasta op basis van nano-hydroxyapatiet. Deze geavanceerde formule versterkt tandglazuur, herstelt de natuurlijke witheid, vermindert gevoeligheid en pijn, en helpt beginnende gaatjes te herstellen – en dat allemaal zonder fluoride.

Tandartsen en mondhygiënisten zijn enthousiast over de formule



De ontwikkeling van deze tandpasta kwam op gang nadat meerdere biologische tandartsen en mondhygiënisten hun interesse in ReBloom Care® hadden uitgesproken. “Het werd duidelijk dat er vraag was naar een fluoridevrije tandpasta die méér doet dan alleen reinigen,” vertelt oprichter Jeanette Smiemans. “Veel fluoridevrije alternatieven vertrouwen enkel op schuring en reiniging, maar wij wilden een effectief ingrediënt toevoegen die écht bijdraagt aan langdurige mondgezondheid. Zo kwamen we uit bij nano-hydroxyapatiet, een kwalitatief hoogwaardig en kostbaar ingrediënt dat wetenschappelijk bewezen voordelen biedt.”

Opvallend is dat niet alleen biologische tandartsen enthousiast zijn: ook reguliere tandartsen reageren positief. “Fluoride wordt vaak gezien als de heilige graal, maar nano-hydroxyapatiet weet zelfs bij de reguliere tandarts een glimlach op het gezicht te toveren,” aldus Jeanette. “Als de patiënt dan toch zonder fluoride wil poetsen, dan heel graag met nano-hydroxyapatiet,” aldus Daniëlle Verhaeg van Verhaeg tandartsen.

Tandenpoetsen als self-care moment

Naast innovatie in formule en productconcept wil ReBloom Care® iets groters neerzetten: een nieuwe vorm van self-care. “Algehele gezondheid begint in de mond. Tandenpoetsen doen we iedere dag, dus waarom zouden die twee keer twee minuten niet ook een bewust moment voor jezelf mogen zijn? Self-care kan niet alleen in de spa – het kan gewoon thuis, in de kleine gewoontes die je dagelijks herhaalt,” legt Jeanette uit.

Precies daarom combineert ReBloom Care® hoogwaardige tandpastaformules met een stijlvol en herbruikbaar design. De glazen fles met pomp en navulverpakking maakt van een alledaagse gewoonte een self-care moment. De fluoridevrije tandpasta formule bestaat voor 98,1% uit natuurlijke ingrediënten en bevat nano-hydroxyapatiet, een lichaamseigen stof die van nature voorkomt in tanden en botten. Daarnaast is de tandpasta 100% plantaardig en vrij van SLS, titaniumdioxide, sulfaten, parabenen, microplastics, triclosan en gluten. Doordat er geen schadelijke ingrediënten voorkomen in de tandpasta en de zachte pepermuntsmaak is de tandpasta geschikt voor alle leeftijden. De effectieve formule, samen met (biologische) tandartsen ontwikkeld en in Nederland geproduceerd, laat zien dat goed voor je mond zorgen ook een waardevolle vorm van self-care kan zijn.

Winnaar Packaging Awards en genomineerd voor KVK innovatie top 100

In juni won ReBloom Care® de Packaging Award voor haar innovatieve en milieuvriendelijke verpakkingsontwerp. En nu zijn ze genomineerd voor de KVK innovatie top 100 in de categorie circulaire economie.

ReBloom Care ® werkt ondertussen aan verdere uitbreiding van haar duurzame mondverzorgingslijn. De nieuwe fluoridevrije tandpasta zal verkrijgbaar zijn via geselecteerde tandartsen en mondhygiënisten, beauty professionals, vooruitstrevende retailers én via de eigen webshop.