Total Care, moederbedrijf van schoonmaakbedrijf CSU en thuiszorgorganisatie Tzorg, realiseerde in 2025 een omzet van € 964,9 miljoen, een stijging van 10,4% ten opzichte van 2024. De omzet bestond uit € 673,7 miljoen bij CSU en € 290,9 miljoen bij Tzorg.

Total Care B.V. is een familiebedrijf met een klantgerichte, ondernemende cultuur. Het is het moederbedrijf van CSU: de nummer één schoonmaakpartner van Nederland, van Tzorg: marktleider voor hulp bij huishouden en individuele begeleiding en Zizo: de gemaksdienst voor particuliere schoonmaak als arbeidsvoorwaarde via werkgevers. Met gezamenlijk ruim 29.000 medewerkers wordt dagelijks het verschil gemaakt voor duurzame, gezonde en gastvrije werk-, leer- en leefomgevingen.

Verantwoorde groei

In 2025 heeft Total Care verder geïnvesteerd in innovatieve, uniforme duurzame werkmethodes die het werk voor collega’s lichter en voorspelbaarder maken. Op het gebied van veiligheid, digitalisering en technologie zijn verdere stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken: we zetten technologie en AI nadrukkelijk in als ondersteuning van vakmanschap, onder meer door te investeren in AI‑geletterdheid in de hele organisatie, diverse AI agents en de inzet van chatbots in recruitment. Tegelijkertijd hebben we onze toekomstscenario’s en risicoanalyses verder aangescherpt en hebben we passende aandacht voor onze wend- en weerbaarheid.

De mensgerichte ondernemende aanpak op gebied van verzuim is aangescherpt met meer focus op welzijn, preventie en professionele verzuimbegeleiding, waarbij we investeren in vakmanschap. We geloven dat de combinatie van aandacht voor onze mensen en klanten, ondersteund door technologie, zorgt voor langdurige relaties en een stevig fundament voor de toekomst. We maken samen impact en bouwen aan een toekomst waarin schoonmaak en thuiszorg bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Aantoonbaar duurzamer

De klimaatdoelen van Total Care zijn in 2025 goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Ten opzichte van het basisjaar 2023 is de CO₂‑uitstoot ruim 19% lager. In de operationele dienstverlening zijn concrete maatregelen doorgevoerd, zoals circulaire handschoenen, transparante afvalzakken en circulaire microvezeldoeken. Ook werd een innovatieve sanitair oplossing geïntroduceerd: BubbleFlush, waarmee toiletten chemiearm en ergonomischer kunnen worden gereinigd, met behoud van kwaliteit en gebruiksgemak.