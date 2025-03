Hermans Technisolar heeft de complete gevelrenovatie en installatie van een duurzame zonne-energieoplossing verzorgd voor Broekhuis Holding bij Volvo Utrecht, als onderdeel van hun verduurzamingstraject. Dit project markeert een belangrijke stap in de samenwerking, met de mogelijkheid voor toekomstige opdrachten binnen het brede vastgoedportfolio van Broekhuis Holding. Het montagemateriaal, Aelex, is verzorgd door Alius, groothandel in energie- en warmteoplossingen.

Volvo Utrecht stond voor de uitdaging om zijn energieverbruik te verduurzamen en tegelijkertijd meer stroom op te wekken voor eigen consumptie en het opladen van hun wagenpark. Omdat het dak van het pand niet geschikt was voor zonnepanelen, koos Hermans Technisolar voor Alius, dat met montagesysteem Aelex, zijn weg heeft gevonden binnen de autobranche.

Hermans Technisolar heeft deze complete opdracht in eigen beheer uitgevoerd. Dit omvatte de volledige gevelrenovatie, van het verwijderen van de oude gevel tot de installatie van een nieuwe sandwichpanelen gevel. Vervolgens werd in samenwerking met Alius, die het montagemateriaal voor de zonnepanelen leverde, het systeem gemonteerd, aangesloten en inbedrijf gesteld. De installatie bestaat uit 241 zonnepanelen die op de gevel van het gebouw zijn geplaatst. Het resultaat: bijna de helft van het verbruik van 160.000 kWh wordt nu lokaal opgewekt.

Robbert van Werven, manager bouw en vastgoed bij Broekhuis Holding, licht toe: “In Utrecht ervaren we regelmatig piekmomenten in het stroomverbruik, terwijl we tegelijkertijd onze klanten optimaal willen bedienen. Het nieuwe systeem levert niet alleen extra stroom, maar het zorgt ook voor een vernieuwde en strak ogende gevel die bijdraagt aan de algehele uitstraling van het gebouw.”

Het geïnstalleerde systeem voorziet nu ook in de energiebehoeften voor het opladen van de voertuigen van Volvo Utrecht. Van Werven voegt toe: “In de toekomst willen we bi-directioneel laden toevoegen. Deze installatie bij Volvo Utrecht is slechts de eerste stap, en we hebben plannen om de oplossing uit te rollen naar andere vestigingen. Broekhuis Holding beheert zo’n tachtig panden, wat mogelijkheden biedt voor verdere verduurzaming.”

De keuze voor Aelex, een montagesysteem voor zonnepanelen op gevels en daken, blijkt een uitstekende oplossing voor deze locatie. De zonnepanelen, die voldoen aan de brandklasse A, zorgen ervoor dat de gevel niet alleen energie opwekt, maar ook beter bestand is tegen brandgevaar. Dit draagt bij aan de algehele veiligheid van het gebouw.

Bart Michielsen, Business Developer bij Aelex is nauw betrokken geweest bij het project. “Wij zorgen er altijd voor dat we een uitgebreide windlastenberekening uitvoeren. We zijn voortdurend nauw betrokken bij elk project, zodat we installateurs kunnen ondersteunen met vragen of complexe situaties. Onze expertise en samenwerking maken het verschil in het succes van ieder project.”

Hermans Technisolar, onder leiding van projectmanager Kevin Bentvelsen, verzorgde de installatie van het systeem bij Volvo Utrecht. Bentvelsen zegt: “Dit was onze eerste keer met Aelex, en het systeem heeft bewezen een veilige, betrouwbare en betaalbare oplossing te zijn. Het past bovendien perfect bij de uitstraling van de gevel, wat de visuele impact van de renovatie ten goede komt.”

Broekhuis Holding blijft zich inzetten voor de verduurzaming van haar vastgoed en heeft naast de installatie van zonnepanelen ook geïnvesteerd in LED-verlichting, slimme regeltechnieken en energieopslagsystemen. Deze maatregelen helpen het energieverbruik te optimaliseren en beter in te spelen op de piekmomenten van het stroomverbruik. Zo draagt Broekhuis Holding actief bij aan een duurzamer energiesysteem en speelt het bedrijf in op de problematiek van netcongestie.