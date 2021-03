Razer zet zich in voor groenere, duurzamere toekomst voor gaming

Razer, het toonaangevende lifestylemerk voor gamers, zet zich met een tienjarig milieuprogramma in voor een duurzamere toekomst. Onder de vlag #GoGreenWithRazer zal het programma bijdragen aan het behoud van de natuur en de bescherming van het milieu. Het doel hiervan is te zorgen voor een schonere, groenere wereld voor toekomstige generaties.

Nieuwe doelstellingen zijn onder meer het gebruik van 100% duurzame energie in 2025 en het gebruik van gerecyclede of recyclebare materialen voor alle producten in 2030. Daarnaast streeft Razer ernaar om in 2030 100% koolstofneutraal te zijn. Als onderdeel van dit initiatief stimuleert Razer ook zijn community – jongeren, millennials en generatie Z – om een verschil te maken via verschillende groene initiatieven. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van recycling en bewustwording creëren over de ecologische voetafdruk.

“Door onze #GoGreenWithRazer-campagne, onder leiding van onze Sneki Snek-mascotte, is de Razer-community waanzinnig behulpzaam en gepassioneerd gebleken”, zegt Min-Liang Tan, medeoprichter en CEO van Razer. “Het is ontzettend belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact die we hebben op het milieu. Daarom heeft Razer een routekaart voor duurzaamheid uitgestippeld om milieu- en klimaatveranderingen te bestrijden. We zijn vastbesloten om van de wereld een betere plek te maken voor al haar inwoners om in te gamen en in te leven.”

Bouwen aan een groene organisatie

Naarmate het merk groeit, zal Razer mogelijkheden onderzoeken om duurzaamheidsplannen te integreren in de bedrijfscultuur en de mentaliteit van werknemers. Razer wil het gebruik van wegwerpplastic in al zijn kantoren uitbannen en zo de uitstoot van broeikasgassen verminderen, biotopen behouden en om in 2030 100% koolstofneutraal te zijn. Het doel is om een cultuur te creëren waarin zorg voor de planeet centraal staat.

Waar verminderen en vernieuwen niet mogelijk is, zal Razer herstellen door te investeren in bosbouw en andere milieuvriendelijke projecten.

Het Europese kantoor van Razer in Hamburg draait nu al op hernieuwbare energie en het nieuwe, binnenkort te openen Razer SEA-hoofdkantoor in Singapore zal dit voorbeeld volgen. In 2025 zullen alle internationale kantoren 100% hernieuwbare energie gebruiken.

Groene producten herontwerpen

Als toonaangevend merk op het gebied van gaming-randapparatuur, maakt hardware het grootste deel uit van Razers activiteiten. Het bedrijf wil de milieu-impact van de productie daarvan verminderen.

Na een evaluatie van zijn producten, verpakkingen en activiteiten zal Razer ervoor zorgen dat alle producten van het merk in 2025 recyclebaar zullen zijn. Dit geldt ook voor het weggooien en recyclen van Razer-producten door zowel klanten als wereldwijde distributeurs. Razer moedigt klanten aan om hun oude Razer-randapparatuur in te leveren bij een RazerStore zodat deze gratis kan worden gerecycled.

Razer gaat ook strenge procedures voor afvalverwerking invoeren in internationale kantoren en reparatiecentra. Razer belooft ook om in 2030 voor alle producten gerecyclede of recyclebare materialen te gebruiken. Hardware van het bedrijf zal PCR-plastic bevatten en milieuvriendelijk worden ontworpen, inclusief FSC-gecertificeerde, biologisch afbreekbare verpakkingen.

Razer streeft ernaar zich te houden aan de strengste normen en werkwijzen in de branche en zich te laten valideren door erkende certificeringsinstanties. Razer zorgt er ook voor dat e-afval op verantwoorde wijze wordt vernietigd in overeenstemming met lokale en internationale milieu-, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Een groene gemeenschap promoten

Razer is er trots op deel uit te maken van een ecosysteem dat zich kenmerkt door inclusiviteit en solidariteit. Als leider in de gaming-community belooft Razer zijn invloed te gebruiken om gamers wereldwijd aan te sporen hun steentje bij te dragen aan de groene doelstellingen van het merk door fans nieuwe productmogelijkheden aan te bieden.

Bovendien zal Razer #GoGreenWithRazer verder uitbouwen met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op die manier wil Razer de community aanmoedigen om een bijdrage te leveren en de wereldwijde groene beweging te ondersteunen – met Sneki Snek, de populaire duurzaamheidsmascotte van Razer, als boegbeeld.

Naar aanleiding van Razers succesvolle samenwerking met Conservation International heeft Razer zich onlangs een nieuw doel gesteld. Het bedrijf wil één miljoen bomen redden met de verkoop van Sneki Snek-knuffels en milieuvriendelijke merchandise. Om de steun van fans aan te wakkeren, zal Razer een nieuw soort Sneki Snek-merchandise aankondigen bij elke mijlpaal van 250.000 bomen. Elk verkocht Sneki Snek-product is goed voor bescherming van tien bomen en draagt bij aan het nieuwe doel van één miljoen geredde bomen.

Samen met Razer zorgt Conservation International voor de bescherming van bomen uit tientallen bossen over de hele wereld, zoals in Costa Rica, Ecuador, Suriname, Brazilië, Madagaskar en Indonesië – naast vele andere.

Op het moment van schrijven heeft Razer al ongeveer 170.000 bomen gered. Meer informatie is te vinden op de Sneki Snek-campagnepagina.

Investeren in een groenere toekomst

Als onderdeel van Razers inspanningen om duurzaamheid aan te moedigen onder jongeren, millennials en generatie Z, gaat Razer investeren in milieu- en duurzaamheid-startups. Razer zet zVentures, zijn corporate venture-tak, in om de groei van deze startups te stimuleren en een betere toekomst mogelijk te maken voor zijn community.

Razer benut ook zijn unieke ecosysteem van hardware, software en diensten om met deze startups te werken aan gezamenlijke initiatieven en te voldoen aan de millieu-eisen van de komende generatie.

Razer zal zijn #GoGreenWithRazer-campagne uitbreiden en zich inzetten om meer te doen voor het milieu om een veilige wereld te creëren waarin iedereen kan spelen. Meer informatie is te vinden op https://www.razer.com/go-green.