Rapport ‘Circulair, circulairder, circulairst’: een vergelijking van tools voor circulair inkopen

Het actuele overzichtsrapport ‘Circulair, circulairder, circulairst’ van het Utrecht Sustainability Institute vergelijkt tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen. Deze tools helpen inkopers met de uitdaging om producten of diensten in te kopen met oog voor circulaire aspecten. Er bestaan veel van dit soort tools, die opdrachtgevers en inkopers voor verschillende doelen kunnen inzetten.

Uitdagingen circulair inkopen

Stel, je bent inkoper en je moet ICT-werkplekapparatuur aanschaffen voor duizend medewerkers. Het vergelijken van de prijs/kwaliteit van verschillende leveranciers is al lastig genoeg. Maar dit keer kijk je ook naar ‘circulariteit’, een extra uitdaging.

Vraag je naar computers die makkelijk te repareren zijn? Zoek je apparatuur met behuizing van gerecycled kunststof? Of kijk je naar het verdienmodel van de leverancier – of ze ook ICT-as-a-service kunnen bieden? En hoe meet je ‘circulariteit’, om verschillende mogelijkheden objectief te kunnen vergelijken?

Overzichtsrapport biedt leidraad

Om wegwijs te worden in circulair uitvragen geeft dit rapport een overzicht van tien veelgebruikte tools voor circulair inkopen. Deze tools lopen uiteen van documenten met uitgeschreven gunningscriteria tot interactieve online dashboards, voor uiteenlopende doelen in te zetten. Het rapport vergelijkt deze hulpmiddelen op basis van de circulaire ambities waar ze bij aansluiten en fase in het inkooptraject waarvoor ze ontworpen zijn. Ook vind je per tool een kort overzicht van de context: wie maakte de tool en in welke aanbestedingen is het al ingezet?

Het rapport is bedoeld voor twee doelgroepen. Ten eerste kunnen inkopers, adviseurs en opdrachtgevers zich hiermee oriënteren op hoe je producten en diensten circulair kan inkopen. Ten tweede krijgen andere professionals die zich met circulaire economie bezig houden – zoals wetenschappers of andere kenniswerkers – inzicht in de verschillende definities van circulair inkopen, hoe die in de praktijk invulling krijgen en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

“Dit rapport biedt opdrachtgevers en inkopers een overzicht van de huidige instrumenten om circulariteit te wegen en te meten, en is daarmee een bruikbaar en waardevol kennisproduct.”

Michel Schuurman, Directeur Economie en Politiek, MVO Nederland