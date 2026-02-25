Mijnbatterij.nl heeft een onafhankelijk platform gelanceerd waarop de prestaties van thuisbatterijen in Nederland worden verzameld en vergeleken. Het initiatief komt op een moment dat de aandacht voor thuisbatterijen toeneemt nu energieleveranciers kosten in rekening brengen voor het terugleveren van zonne-energie en de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 nadert.

Informatie over thuisbatterijen is vaak afkomstig van marktpartijen zelf. Om een onafhankelijk en objectief alternatief te bieden presenteert Mijnbatterij.nl, voorheen Onbalansmarkt.com, een platform waar consumenten eigen resultaten delen. Zo ontstaat er een overzicht van de werkelijk behaalde prestaties. In 2025 deelden meer dan 550 consumenten de resultaten van hun thuisbatterijen met Mijnbatterij.nl, waarbij de aansturing door verschillende partijen verzorgd is.

Veranderingen energiemarkt

In 2025 veranderde de dynamiek op de onbalansmarkt, er waren vaker situaties waarin prijsverschillen negatief uitpakten voor alle partijen die handelen op basis van onbalans. In combinatie met verdere Europese marktintegratie leidde dit tot lagere handelsresultaten op de onbalansmarkt. Dit effect is ook terug te zien in de opbrengsten; deze liggen lager dan in 2024.

Ook zetten aansturende partijen thuisbatterijen breder in. Zo wordt er vaker op meerdere energiemarkten gehandeld in plaats van alleen de onbalansmarkt en zijn er initiatieven om in te spelen op lokale omstandigheden op het stroomnet. Verder worden vaker opties aangeboden om meer in te zetten op het gebruik van de eigen (zonne)stroom.

Resultaten van 2025

Mijnbatterij.nl heeft inmiddels meer dan duizend geregistreerde batterijen, verspreid door heel Nederland. Het gaat om 31 verschillende merken langs met 179 verschillende uitvoeringen. Ruim 70% van de batterijen werd aangestuurd met handel als hoofdzaak terwijl 26% ook voorziet in eigen gebruik van stroom.

De resultaten laten daarnaast zien dat de wijze van aansturing in ontwikkeling is. In 2025, een jaar waarin salderen nog mogelijk was, lag de nadruk voornamelijk op handel. In aanloop naar de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 neemt het belang van eigen verbruik naar verwachting toe.

Mijnbatterij.nl publiceert jaarlijks de resultaten en stelt op basis daarvan vast welke partij het hoogste mediane resultaat behaalt met de aansturing van thuisbatterijen. Voor 2025 is daarbij gekeken naar batterijen die zijn ingezet voor handel. De score is bepaald op basis van de totale opbrengst in verhouding tot vermogen en opslagcapaciteit. Uit deze analyse kwam Frank Energie naar voren met het beste resultaat.

“Met de huidige wildgroei aan batterijproposities in Nederland is het belangrijk dat een onafhankelijke partij licht schijnt op een voor de consument soms moeilijk te doorgronden markt”, aldus oprichter van Frank Energie, Thomas Hulshof.

Yorick Holkamp van Mijnbatterij.nl: “Batterijen kunnen een grote rol spelen in de versnelling van onze energietransitie en het verzachten van lokale netcongestie. Het is belangrijk dat een consument belangeloos advies kan krijgen over de aankoop van een thuisbatterij.”