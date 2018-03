Rabobank steunt Wageningse Green Student Challenge met 100.000 euro

Het bedrag is bedoeld voor het opzetten van uitdagende studentencompetities ter verduurzaming van voedselproductie in de stedelijke omgeving. In 2018 concentreert de Green Student Challenge zich op het ontwerp van een stedelijke kas in Amsterdam. De sponsoring is ook bedoeld voor de volgende challenge in 2020.

Drieëntwintig studententeams uit 10 verschillende landen binden dit jaar de strijd met elkaar aan. De opdracht om een duurzame stadskas te ontwikkelen kan worden uitgewerkt met zowel technische als sociale of economische innovaties. Op 28 augustus worden de resultaten van de competitie van dit jaar bekendgemaakt.