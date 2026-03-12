Bijna 40% van de hbo-studenten volgt een economische opleiding. Om deze studenten ook inzicht te geven in niet-financiële indicatoren van welvaart zoals sociale gelijkheid, leefbaarheid en arbeidsparticipatie, kondigen tien hogescholen, waaronder Avans en Hogeschool Rotterdam, een samenwerking aan. In een gezamenlijk initiatief met de Goldschmeding Foundation starten op donderdag 12 maart vijf projecten gericht op het actief bevorderen van brede welvaart in de samenleving. De hogescholen werken samen aan onderwijs dat studenten voorbereidt op een loopbaan waarin zij kunnen bijdragen aan welzijn, duurzaamheid en sociale vooruitgang.

Jopie Nooren, bestuurslid van de Vereniging Hogescholen: ‘Economie gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook over gelijke kansen, gezondheid en hoe we onze toekomst vormgeven. Door studenten dat mee te geven, stellen we hen in staat te bouwen aan een duurzame samenleving.’

De hogescholen en de Goldschmeding Foundation investeren samen 1,8 miljoen euro om vakken en lesmethodes aan te passen. De beoogde doelstelling is dat studenten tijdens hun opleiding niet alleen leren het verdienvermogen te vergroten, maar ook niet-financiële indicatoren van welvaart gaan waarderen, zoals sociale gelijkheid, leefbaarheid en arbeidsparticipatie. Omdat economische opleidingen populair zijn bij studenten, is de potentiële impact van deze aanpak voor Nederland groot.

Waar gaan de hogescholen concreet aan werken?

De projecten zijn geen losse pilots, maar meerjarige samenwerkingen waarin hogescholen nieuwe vormen van onderwijs ontwikkelen, uitwisselen en op grote schaal toepassen. Zo kan het hbo-economie- en businessonderwijs als geheel beter inspelen op de veranderende economie en studenten effectief voorbereiden op een toekomst waarin economische én maatschappelijke waarde samenkomen.

Er starten vijf projecten waarbij steeds ten minste drie hogescholen samen werken aan verschillende thema’s, waaronder regeneratief leiderschap en bedrijfsethiek. Gezamenlijk gaan zij vakinhoud aanpassen en docenten trainen in nieuwe lesmethodes en vaardigheden. Beoogde resultaten zijn onder andere:

Een nieuwe methodiek beoordeelt opleidingen op de mate waarin ze bijdragen aan brede welvaart. Ongeveer 25% van de economie- en businessopleidingen wordt hieraan getoetst.

Minstens de helft van deze getoetste opleidingen wordt vervolgens verrijkt met kennis en inzichten over brede welvaart.

Margot Lobbezoo, projectmanager Menswaardige Economie bij de Goldschmeding Foundation: ‘Onderwijs vormt de leiders van morgen. Het gedachtegoed en de kennis die studenten meekrijgen, bepalen hoe ze later deelnemen aan de economie. Door een bredere opvatting van welvaart te borgen in het business- en economieonderwijs ontwikkelen studenten het besef dat economische keuzes altijd maatschappelijke gevolgen hebben. Ze leren dat zij met hun werk en manier van samenwerken kunnen bijdragen aan de bloei van onze samenleving.’

De hogescholen die deelnemen zijn: Avans Hogeschool, Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Hanze Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).