Rabobank en CIRCO helpen MKB-ondernemers circulair op weg

De CIRCO Track is een driedaags programma dat de deelnemende bedrijven in twee maanden volgen. Rabobank en CIRCO starten met 6 opleidingsgroepen (Tracks). Wanneer de markt daarom vraagt, breiden zij dit aantal uit. Met de CIRCO-methode ontdekken deelnemers waar in hun keten waardeverlies zit, met welke circulaire designstrategie zij hier een oplossing voor kunnen vinden en welk circulair businessmodel hierbij past. Uiteindelijk ligt de focus op de commerciële haalbaarheid van het idee. Na afronding van de training gaat elke deelnemer naar huis met een concreet, actiegericht implementatieplan voor een circulair product of circulaire dienst.

CIRCO is een programma van Stichting TKI CLICKNL, wordt uitgevoerd door professionals uit de creatieve industrie en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de cofinanciering van deze publiek-private samenwerking versnelt Rabobank de transitie naar een circulaire economie.

Diverse lokale Rabobanken, zoals in Rotterdam en Zwolle, organiseerden al een CIRCO Track. Jan Willem Vogels, rayondirecteur Rotterdam: “In de CIRCO Track zijn tien bouwbedrijven aan de slag gegaan met hun circulaire ambities en businessmodel. Ze gingen op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken in de keten en naar businesskansen. Ze zijn daarbij in een gefaciliteerd designproces en met gespecialiseerde high end kennis en instrumenten op weg geholpen naar nieuwe of aangescherpte businessplannen. We gaan in 2020, ook voor andere sectoren, zeker weer nieuwe Tracks opzetten. Het is een hele mooie manier om gericht met klanten aan de slag te zijn met circulariteit.”

Jeroen Hinfelaar, mede-initiator en programmamanager van CIRCO: “De ambitie van CIRCO is om in totaal 4.000 bedrijven in beweging te brengen om circulair te ondernemen. In 2019 hebben we de 1.000ste deelnemer getraind. Een mooie mijlpaal, maar wat ons betreft is dit pas een begin. We willen onze impact jaarlijks verdubbelen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom ontwikkelen we een netwerk van partners en co-financiers met een vergelijkbare ambitie. De Rabobank hebben we al leren kennen als zo’n waardevol partner. De nu getekende overeenkomst geeft hier verder invulling aan. Hiermee leggen we een mooie basis om die grotere impact samen ook echt te realiseren.”

In de Week van de Circulaire Economie organiseert Rabobank op donderdag 6 februari van 13.00-17.00 uur een Speeddate Event voor ondernemers die meer willen weten over circulair ondernemen. Collega’s van de Rabo Circulair Ondernemen Desk zijn tijdens deze inloopdag aanwezig in het Rabobank Bestuurscentrum aan de Croeselaan 18 in Utrecht voor vragen en advies.