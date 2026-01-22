Het Nederlandse bedrijf Relement, gespecialiseerd in groene chemische ingrediënten, heeft een investering van 5,4 miljoen euro ontvangen van investeerders KIKK Capital, Yield Lab Europe, Brabants Ontwikkelingsagentschap (BOM), TNO Ventures en Relement Management. De financiering bestaat uit nieuw aandelenkapitaal en de omzetting van bestaande leningen en zal worden gebruikt om de productie van Relements eerste product, Bio MPA, op te schalen en op de markt te brengen.

Relement is een chemische pionier op het gebied van speciale aromaten, waarvoor momenteel geen duurzame alternatieven bestaan. Door gebruik te maken van eigen, gepatenteerde technologie kan Relement agrarische afvalstromen omzetten in bio-aromaten. Deze unieke producten verbeteren niet alleen het milieuprofiel en verlagen de CO2-uitstoot, maar maken ook betere prestaties mogelijk van producten zoals coatings, lijmen en composietmaterialen.

“Deze investering versnelt onze missie om hoogwaardige, duurzame ingrediënten op de markt te brengen”, aldus Roger Blokland, CEO en medeoprichter van Relement. “Met de hulp van onze productiepartners zullen we de Bio MPA-productie opschalen en onze klanten in de coatingssector ondersteunen om meer waarde te leveren. De deelname van de investeerders weerspiegelt het groeiende vertrouwen in de strategie van Relement nu het bedrijf de overgang maakt van pilotprojecten naar commerciële levering.”

“Wij investeren in veelbelovende, schaalbare technologiebedrijven, geleid door ervaren commerciële teams, die het potentieel hebben om uit te groeien tot een leider in hun vakgebied. We kijken ernaar uit om onze aanzienlijke expertise in te zetten om Relement te helpen groeien”, aldus Johan Sebregts, managing partner bij KIKK Capital.

“In de toekomst zullen boeren niet alleen voedsel produceren, maar ook duurzame grondstoffen. Relement overbrugt de kloof tussen boeren en dergelijke materialen”, aldus Daan Wilms van Kersbergen, Yield Lab Europe.

“Relement draagt ​​direct bij aan een onvervulde behoefte in de circulaire economie en vermindert daarmee potentieel de ecologische voetafdruk van steeds meer bedrijven. BOM steunt Relement al vanaf het begin en we zijn er trots op bij te dragen aan de eerste winnaar van de LEVEL UP AWARDS”, aldus Martijn van der Vleuten, investeringsmanager bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

“Relement heeft TNO-innovatie vertaald naar een schaalbare route naar Bio MPA. Deze investeringsronde bevestigt het vertrouwen in het team en de technologie, waarmee ze duurzame coatings en materialen verder ontwikkelen. Een impact die we graag ondersteunen.” aldus Hans Boumans, directeur TNO Ventures