Qurios Gulpen opent meest duurzame vakantiepark in Limburgse heuvelland

Het buurtschap Euverem, onderdeel van de gemeente Gulpen-Wittem wordt vanaf 31 augustus a.s. uitgebreid met een duurzaam vakantiepark, Qurios-Gulpen. Het park omvat 185 cottages en een centrumgebouw waarin receptie, restaurant, fietsenverhuur en kidscorner zijn ondergebracht. Het nieuwe park ligt op de westflank van het Gulpdal en vervangt het verouderde bungalowpark Euverem dat in 2019 is gesloopt. De eerste gasten verblijven vanaf 1 september 2021 in de duurzaam gebouwde lodges. Qurios-Gulpen is een merknaam van Roompot en is ontwikkeld door Inleisure.

Bij de bouw is gestreefd naar harmonische integratie van de bebouwing in het heuvellandschap en het zoveel mogelijk ontzien van bestaande bomen en struiken. Wel zijn waar dat nodig was nieuwe bomen en struiken geplant, zodat de optimale groenbeleving in stand blijft. Bij het leeuwendeel van cottages is het systeem van houtskeletbouw toegepast. Qua bouwmethode lijkt die op de ‘ouderwetse’ vakwerkbouw zoals die vroeger in deze streken werd uitgeoefend.

Afvoervertraging regenwater

Opmerkelijk zijn de heuvelwoningen van het type ‘Landscape’ die deels verzonken in het landschap zijn gebouwd. Dat geeft zowel voor de beleving van het landschap als in de woning zelf duurzame effecten. In de zomer heeft het een verkoelende werking, terwijl in de winter zoveel mogelijk warmte behouden blijft. De daken van de Landscapes zijn echte groendaken. Het groen op de daken bestaat uit inheemse beplanting om zo veel mogelijk de bestaande natuur en zijn biodiversiteit in stand te houden. De overige typen lodges hebben sedumdaken. Sedum is een speciale mix van vetkruid gelegd bovenop de bestaande daklaag. Deze vetplanten zorgen voor forse afvoervertraging van het regenwater Daarnaast zorgen de sedumdaken voor de biodiversiteit en passen ze beter in het landschap. Sedum zorgt bovendien voor verbetering van de luchtkwaliteit, doordat fijnstof en CO2-worden opgenomen

De ontwerpen van de cottages zijn van architectenbureau 2-by-4 dat voor enkele andere parken van Qurios ook chalets en centrumgebouwen ontwierp zoals Qurios Zandvoort en Callantsoog. Uitgangspunten bij het ontwerp en de bouw zijn de 80 duurzaamheidseisen gericht op het behalen van Greenkey-certificering. Qurios past om die reden onder meer een duurzaam inkoopbeleid toe en kiest voor Nederlandse regionale leveranciers met een lage ecologische voetafdruk. Alle parken van Qurios zijn inmiddels Greenkey-Gold gecertificeerd. Bij Qurios-Gulpen evenwel is duurzaamheid op meerdere fronten toegepast, zowel bij de inrichting van het terrein als de bouw van de cottages en de centrumvoorziening.

Biotoop versterken

Remko Remijnse oprichter van 2by4-architecten, vertelt enthousiast “Duurzaamheid is bij ons hèt uitgangspunt geweest bij de herontwikkeling van het vakantiepark Euverem. Bij dit project hebben we echt alles uit de kast is gehaald, mede geïnspireerd door de bijzondere locatie. Bovendien wilden we het biotoop versterken en de waterhuishouding van het terrein verbeteren. Zo is een specifiek terreinplan opgesteld en hebben we wadi’s aangelegd, buffers voor de opslag van water. Hierdoor is water als natuurbelevenis weer teruggekomen. Snoek Puur Groen heeft op dit punt een belangrijke inbreng gehad. Van de opdrachtgever-ontwikkelaar InLeisure hebben we de vrijheid gekregen onze gang te gaan. Voor de aanleg van de infrastructuur, toegangswegen naar de cottages, riolering en afwatering hebben we helaas 100 bomen moeten kappen. Maar we hebben er wel 350 bomen voor terug geplant. Verder heeft het hout van de gekapte bomen een tweede leven gekregen. ‘Hout van je stad’ in Amsterdam heeft dit hout verwerkt tot praktische toepassingen in de vakantiewoningen.” Remko Remijnse benadrukt dat duurzaamheidsconcept verder gaat dan de keuze van technische voorzieningen en het gebruik van materialen. Levensloopbestendigheid van de woningen is belangrijk en het idee dat ieder huis zijn eigen biotoop heeft.

Het motto van Qurios ‘Share the simple things in Life’’ komt niet alleen tot uitdrukking in de no-nonsense bouw, het komt ook naar voren in het gerealiseerde voorzieningenniveau.” Wel een moderne receptie met kidscorner, maar geen zwembad,” aldus directeur Jeroen Postma van InLeisure, ontwikkelaar van Qurios Gulpen. Qurios gasten kunnen echter vanaf september gebruik maken van het subtropisch zwemparadijs ‘Mosaqua’in Gulpen.

Natuurwaarden hoge prioriteit

‘Voor woningen, wegen en opslagloodsen consumeren we in Nederland ruim 8 hectare open ruimte per dag. Het gaat ten koste van prachtige historisch gegroeide landschappen en een steeds kwetsbaar wordend buitengebied, ten koste van kwaliteit van leven”, aldus Rijksbouwmeester Floris van Alkemade in ‘De Toekomst van Nederland’. Onomwonden laat hij zien hoe we ervoor staan met ons landschap waarin de recreatiedruk toeneemt.

Qurios werd in 2018 eigenaar door overname van het bungalowpark Euverem van Stichting Vacantievreugd. Die exploiteerde een sterk verouderd park met gedateerde bungalows. ‘Vacantievreugd’ kon de financiering van de herbouw van het park niet rond krijgen, ondanks hulp van een vitaliteitsmanager en de Provincie Limburg. Qurios echter presenteerde in 2019 aan de gemeente Gulpen-Wittem een duurzaam plan waarin aan het behoud van het landschap en de natuurwaarden hoge prioriteit werden gegeven. Het plan sloot aan op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. In de loop van 2019 is met de sloop- en bouwactiviteiten begonnen.

Focuspunten