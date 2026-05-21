Minister Sophie Hermans opende vanmiddag op feestelijke wijze nieuwe woonzorglocatie van Omring op Texel. Met deze nieuwbouw zet Omring een grote stap op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Kwaliteit van leven begint namelijk bij een gezonde omgeving. In en om het gebouw is gekeken naar het optimaal inzetten van de gezondheidseffecten van de natuur, het beperken van negatieve impact op het ecosysteem en het aanpassen aan klimaatveranderingen. een grote rol. Tijdens de opening is ook de definitieve naam van de woonzorglocatie onthuld: De Tuunwal.

Duurzaam, gezond en toekomstgericht

Het nieuwe gebouw heeft een bijzondere daktuin met Texelse mossen, grassen en planten die ook op het eiland voorkomen. Hierdoor ontstaat niet alleen een duurzame, maar ook een herkenbare en prettige leefomgeving. Zowel binnen als buiten zijn zoveel mogelijk gezonde materialen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan duurzame houtsoorten, grondstoffen en het gebruik van bamboe voor deuren, raamkozijnen en lambrisering.

Robin Bremekamp, Omring-bestuurder: “Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid zijn voor iedere maatschappelijke organisatie die een nieuw gebouw neerzet. Met De Tuunwal nemen we onze verantwoordelijkheid voor een groen en duurzaam Texel. We willen hiermee ook anderen inspireren. Op Texel bewijzen we dat toekomstbestendige ouderenzorg ook duurzaam is.”

Zorg anders organiseren

De Tuunwal biedt een leefomgeving waarin bewoners zoveel mogelijk eigen regie ervaren, ondersteund door een sterk netwerk van naasten, vrijwilligers en professionals. Zorgtechnologie helpt hierbij. Denk aan overzichtelijke zorgroutes en waar van toepassing leefcirkels, afgestemd op ieders individuele situatie. In het gebouw zijn geen vaste ‘huiskamers’ waar bewoners standaard de dag doorbrengen, maar diverse ontmoetingsruimtes, voor eten en drinken, beeld en geluid of bewegen. Hier ontmoeten mensen elkaar op basis van interesse of voorkeur en waar leuke activiteiten plaatsvinden.

Uitnodigend en sociaal

Alle looproutes binnen en buiten sluiten op elkaar aan, daarnaast heeft elke ontmoetingsruimte direct toegang tot een tuin of terras. Dit nodigt uit om lekker naar buiten te gaan. Het Trefpunt op de hoek van het pand heeft een open karakter voor buren en andere Texelaars. Iedereen is

welkom.

Minister Hermans: “Het is prachtig hier. De combinatie van enorm veel licht, wat heel fijn is, en wat het ook zo mooi maakt is dat het Texelse karakter terugkomt in de kleuren en kunst aan de wanden.”

Samenwerkingspartners

De Tuunwal is tot stand gekomen door verschillende samenwerkingspartners. Deze partijen hebben zo veel mogelijk samengewerkt met lokale Texelse aannemers. Consortium GROOS! is de naam van de gelegenheidssamenwerking van een aantal van deze partijen: Oostwest (architect), Buro Harro (landschapsarchitect), DGMR (bouwfysica & brandveiligheid), Van Wijnen (aannemer), Klaver Giant Groep (installateur), Brons (constructeur). Groos is het Texelse woord voor trots.