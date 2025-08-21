Sinds juli 2025 is PwC opnieuw gecertificeerd voor BREEAM-NL. Ondanks een aangescherpte norm heeft de organisatie voor de tweede keer op rij de hoogst haalbare vijf sterren behaald. De kantoorpanden van het bedrijf zijn dit jaar opnieuw beloond met een zogenaamde ‘outstanding’ waardering in de BREEAM-categorie ‘in use’. Voor de certificering worden negen verschillende onderwerpen beoordeeld: energie, gezondheid, landbouwgebruik en ecologie, materialen, management, vervuiling, transport, afval en water. In totaal zijn alle twaalf kantoorpanden van PwC in Nederland beoordeeld.

In 2017 was PwC het eerste bedrijf dat een zogenoemde ‘portfolio certificering’ aanging, de eerdere certificeringen diende bij deze nieuwe beoordeling als handig referentiekader. “Het was de uitdaging om het eerdere duurzaamheidsniveau vast te houden en daar bovenop verbeterpunten door te voeren,” vertelt Rob Klinkert, een van de verantwoordelijke PwC-collega’s voor de BREEAM-NL certificering. “Het resultaat is een overall score van ruim 86%. Met name op de onderdelen management, gezondheid, transport en energie hebben we een hoge score gerealiseerd. Zo kunnen er bij PwC inmiddels alleen elektrische auto’s worden geleased en worden veel goederen via een hub in de last mile elektrisch vervoerd. Ook zijn steeds meer van onze kantoorpanden voorzien van zonnepanelen en zijn er maatregelen getroffen om energie te besparen.”

Tegelijkertijd is er nog potentie om verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld op de onderdelen water en materialen door nog meer in te zetten op hergebruik en circulariteit. Daarnaast woog mee in de beoordeling dat PwC voor iedere ton aan CO2-uitstoot een interne prijs van 100 euro betaalt. “Dit wordt vervolgens onder andere gebruikt voor verduurzaming,” aldus Klinkert. “Ik zie elk onderdeel en iedere afdeling als een schakel in het totale beleid, alles telt op en draagt bij aan onze ambitie om in 2030 net zero te zijn. We nemen daarom onze stakeholders, zoals gebouweigenaren, partners en klanten, mee in onze verduurzamingsstappen waardoor beweging ontstaat.”

Verdere verduurzamingsplannen

Met verschillende gebouweigenaren zijn afspraken gemaakt om te komen tot Paris Proof ofwel minder dan 70 kWh verbruik per vierkante meter. Op het moment van schrijven worden er bij PwC in Amsterdam zo’n 1.600 zonnepanelen geïnstalleerd boven de inrit van de garage en op het dak van een van de gebouwen. Later dit jaar wordt ook het parkeerdek bij PwC in Amsterdam voorzien van een zonnedak. Op het kantoor van PwC in Rotterdam is een Warmte-Koude Opslag (WKO) geïnstalleerd en in Utrecht worden de laatste maatregelen getroffen onder andere op het gebied van verlichting om tot ‘Paris Proof’ te komen. Naast maatregelen op gebied van energie wordt ook gewerkt aan versterking van biodiversiteit, bijvoorbeeld door in te zetten op circulariteit en in de catering wordt inmiddels 60% plantaardig ingekocht.

“Ik ben trots dat de verduurzamingsinspanningen op onze locaties opnieuw bekroond worden met dit certificaat. Het is een belangrijk onderdeel van onze net zero ambitie.” Vanuit PwC waren Rob Klinkert en Esther de Jong verantwoordelijk voor de certificering, Inge Westering van CFP ondersteunde PwC onder andere bij het verzamelen van bewijsstukken en Jan Roersen van W4Y was de assessor in het proces.

Over BREEAM

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. Met BREEAM-NL In-Use is het mogelijk een compleet vastgoedportfolio in één keer te certificeren; de ‘portfolio-aanpak’. Deze aanpak stelt organisaties in staat om een groot aantal gebouwen gelijktijdig te certificeren, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van overeenkomsten in het beheer, gebruik en de kenmerken van de gebouwen. Dit geeft waardevolle inzichten in de duurzaamheidsprestaties van de gehele portefeuille.