PVH Europe voltooid installatie krachtigste zonnedak ter wereld op DC in Venlo

PVH Europe, het wereldwijde hoofdkantoor van Tommy Hilfiger en de Europese kantoren van Calvin klein, beide eigendom van PVH Corp., kondigt de installatie aan van wat wordt beschouwd als het krachtigste zonnedak ter wereld, dat momenteel in bedrijf is in het hypermoderne opslag- en distributiecentrum in Venlo. Het zonnedak, dat uit meer dan 48.000 zonnepanelen bestaat, dekt de elektriciteitsvoetafdruk van het centrum en levert indirect 100% van alle energie voor de magazijnen, kantoren en winkels van PVH Europe in Nederland, via het Nederlandse openbare elektriciteitsnetwerk. PVH Europe’s energiepartner Eneco, heeft bevestigd dat alle energie die nodig is om deze gebouwen van stroom te voorzien, wordt opgewekt door de nieuwe dakinstallatie. Het opslag- en distributiecentrum in Venlo is eigendom van Heylen Warehouses, een Belgische logistiek vastgoedbedrijf, in een joint venture met AG Real Estate en IZEN als technische installatiepartner voor het dak.

Deze mijlpaal markeert een volgende stap in de ontwikkeling van PVH om 100% van de elektriciteit voor zijn kantoren, magazijnen en winkels uit hernieuwbare bronnen te betrekken en om de koolstofuitstoot van de toeleveringsketen tot 2030 met 30% te verminderen. Dit streven is gekoppeld aan de wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstelling van PVH, die gebaseerd is op het meest ambitieuze niveau van vermindering van de CO2-uitstoot uit het Akkoord van Parijs. Het is ook een van de prioriteiten van Forward Fashion , de bedrijfsstrategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is de negatieve effecten tot nul terug te brengen, de positieve effecten te maximaliseren en de meer dan 1 miljoen levens te verbeteren die deel uitmaken van de waardeketen van het bedrijf.

Belangrijkste feiten:

Het centrum in Venlo is het belangrijkste distributiecentrum van PVH Europe met een oppervlakte van 110.000 m 2 .

. Bekroond met een BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) duurzaamheidsbeoordeling van “zeer goed”.

Het krachtigste zonnedak ter wereld, met een vermogen om 18 MWp (megawatt piek).

Bestaande uit meer dan 48.000 hoogwaardige zonnepanelen.

Voorziet alle winkels, magazijnen en kantoren van PVH Europe in Nederland volledig van stroom.

“Dit is een ongelooflijke mijlpaal voor ons opslag- en distributiecentrum in Venlo en voor de verduurzaming van PVH Europe,” aldus Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. “We hebben de installatie meegemaakt van wat volgens ons op dit moment het krachtigste, volledig operationele zonnedak ter wereld is – een enorme stap in ons streven om in 2030 100% hernieuwbare energie te gebruiken en de uitstoot van de toeleveringsketen tot 2030 met 30% te verminderen. Zonder een eersteklas team van ontzettend getalenteerde, gepassioneerde en toegewijde PVH-medewerkers hadden we dit niet voor elkaar gekregen.”

Op dit moment verlaten dagelijks tot 600.000 stuks TOMMY HILFIGER en CALVIN KLEIN producten het opslag- en distributiecentrum van PVH Europe in Venlo, om gedistribueerd te worden naar de verschillende verkooppunten, waaronder winkels (eigen beheer en franchised) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, maar ook rechtstreeks naar klanten. Het BREEAM-stempel “zeer goed” laat zien dat het centrum het goede voorbeeld geeft wat betreft energie, water, transport, materialen, afval, vervuiling, ecologie, gezondheid en welzijn. Dit vertaalt zich in energiezuinige verlichting in 100% van de ruimte, het gebruik van 100% FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerde verpakkingen en 100% recycling van al het karton, plastic en drukwerk.

PVH is lid van RE100, het initiatief voor duurzame elektriciteit onder leiding van de Climate Group, en heeft zich ertoe verbonden in het kader van RE100 in 2030 100% van haar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken.

Sam Kimmins, hoofd van RE100 bij de Climate Group, zei: “Felicitaties voor PVH voor de voltooiing van het zonnedak in Venlo. Dit is weer een geweldige stap in hun wereldwijde inspanningen en samenwerking op weg naar hun RE100-doelstelling voor 2025. Het legt de lat opnieuw een beetje hoger voor duurzaamheid on-site.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat logistieke gebouwen de volgende generatie zonne-energiecentrales zullen zijn,” aldus Philippe Deschilder, CEO van Heylen Warehouses. “Het samenwerkingsverband met PVH Europe voor het zonnedakproject draagt bij aan onze ambitie om te investeren in hernieuwbare energie. Hiermee creëren we toegevoegde waarde voor onze klanten door ze de gelegenheid te geven hun CO2-voetafdruk te verminderen.”

Foto: PVH Europe Warehouse and Logistics Center in Venlo, the Netherlands, Solar roof (Photo: Business Wire)