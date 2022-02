Sportbedrijf PUMA heeft in samenwerking met First Mile zijn succesvolle ULTRA 1.3 en de FUTURE Z 1.2 voetbalschoenen duurzamer gemaakt. Het First Mile netwerk is een initiatief dat plastic flessen verzamelt om zo te voorkomen dat deze op vuilstortplaatsen en in oceanen terechtkomen. PUMA werkt al sinds 2019 samen met First Mile, maar het is de eerste keer dat het bedrijf de gerecyclede materialen van First Mile gebruikt in voetbalschoenen.

First Mile verzamelt plastic in Taiwan en China. Dat wordt gesorteerd, gereinigd, versnipperd, tot garen gesponnen en vervolgens tot een elastisch breisel geweven om voetbalschoenen te maken die sneller spelen, maar iets lichter aanvoelen. Elke aankoop van een First Mile-product brengt een positieve impact met zich mee door lokale projecten in Honduras, Haïti, Taiwan en China te steunen, banen te creëren en milieuafval te verminderen.

ULTRA 1.3

– Maakt debuut met Manchester United superster Raphaël Varane.

– 21% gerecycled materiaal.

– Bevat lichtgewicht MATRYXEVO-technologie, gerecyclede Chamatex-garens en First Mile-garens voor ultieme snelheid.

– Verbonden met interne SPEEDCAGE voor optimaal support.

– Unieke PEBA SpeedUnit buitenzool voor maximale startsnelheid en reactievermogen.

– PUMA running spike DNA.

FUTURE Z 1.2

– Maakt debuut met Manchester City ster Vicky Losada.

– 42% gerecycled materiaal.

– Innovatieve FUZIONFIT+ compressie voor optimaal comfort en reactievermogen.

– De meest duurzame FUTURE ooit.

PUMA heeft zich tien doelen gesteld om zijn milieu-impact te verbeteren, geformuleerd in de Forever Better Sustainability Strategy. Het bedrijf is van voornemens om negen van de tien producten duurzamer te maken voor 2025.

“Met deze lanceringen, introduceren we voor het eerst First Mile gerecyclede garen in onze voetbalschoenen,” aldus Dominique Gathier, Senior Head of Product Line Management Teamsport Footwear. “Het project is erg belangrijk voor PUMA omdat we meer gerecyclede en duurzame materialen blijven gebruiken in voetbalproducten. We hebben al First Mile-collecties gelanceerd met onze licentieclubs AC Milan en Manchester City, dus we zijn erg blij om ook voetbalschoenen te lanceren via het initiatief. Dit is de eerste stap op weg naar duurzamere voetbalschoenen zonder dat dit ten koste gaat van de hoogwaardige prestatievoordelen van onze producten.”

“First Mile is trots op de samenwerking met PUMA om het milieu op te schonen en het levensonderhoud van onze afvalinzamelaars in Taiwan en China te verbeteren,” zegt Jeff Wang, First Mile Taiwan, China Impact Manager. “We zijn blij dat we afval hebben kunnen omvormen tot een hoogwaardige voetbalschoen die op het hoogste niveau van de sport zal worden gebruikt. Het feit dat onze inzamelaars de waarde van hun ingezamelde afvalmaterialen op een wereldwijd podium kunnen zien, heeft hen enorm trots gemaakt op hun werk.”

Verkrijgbaarheid

Het First Mile-pakket met gerecyclede edities van de ULTRA 1.3 en de FUTURE 1.2 is vanaf heden verkrijgbaar bij PUMA.com, PUMA-winkels en geselecteerde retailers wereldwijd.

Voor meer informatie over het PUMA x First Mile-initiatief, klik hier