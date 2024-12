De publieke sector in Nederland besteedt steeds meer aandacht aan transparantie en verantwoording over duurzaamheid. Onderzoek van PwC laat zien dat organisaties in de publieke sector vooruitgang boeken, maar dat er daarnaast nog veel kansen met de Europese richtlijn CSRD zijn om impact te maken.

Veel bedrijven moeten volgens de CSRD binnenkort transparant rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, terwijl publieke organisaties dit nauwelijks verplicht zijn. Duurzaamheid is een strategische doelstelling voor zowel de maatschappij als de overheid, maar het ambitieniveau varieert sterk. De PwC-analyse maakt duidelijk dat organisaties in de publieke sector in vergelijking met voorgaande jaren transparanter zijn over hun duurzaamheidsprestatie en daar meer verantwoording over afleggen. Het kader van de CSRD kan de publieke sector helpen om te zorgen voor een waardevolle aanwending van middelen en hier op transparante wijze verantwoording over af te leggen aan alle belanghebbenden.

Uitvoeren dubbele materialiteitsanalyse blijft achter

Een opvallende bevinding in het rapport is dat slechts zes procent van de onderzochte organisaties is begonnen met het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Deze analyse helpt bij het ontwikkelen van een doelgerichte duurzaamheidsstrategie door zowel naar de impact van de organisatie op de buitenwereld te kijken als naar de financiële duurzaamheidsrisico’s en -kansen die de organisatie kunnen beïnvloeden. Door deze dubbele benadering kunnen organisaties beter begrijpen welke duurzaamheidsthema’s het meest materieel zijn en hoe ze hun middelen effectief kunnen inzetten om maximale impact te bereiken. Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse is essentieel voor het identificeren van de belangrijkste duurzaamheidskwesties en het ontwikkelen van strategieën die zowel de interne als externe belangen van de organisatie dienen.

Groeiende aandacht voor sociale duurzaamheid

Het rapport toont aan dat bijna alle organisaties rapporteren over hun eigen personeel, met nadruk over upskilling, organisatiecultuur en diversiteit en inclusie. Daarnaast beschrijft een groot aantal organisaties de invloed die ze hebben op gemeenschappen en de samenleving. Het rapport benadrukt verder dat hoewel veel organisaties specifieke acties en maatregelen benoemen, deze vaak nog niet gekoppeld worden aan tussentijdse resultaten. Het behalen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen, zoals CO2-neutraliteit in 2050, vereist niet alleen deze acties en maatregelen, maar ook het tussentijds meten van de effectiviteit ervan is cruciaal om te leren en indien nodig bij te sturen.