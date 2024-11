De ‘Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden’ biedt richtlijnen en praktische tips voor het meten, rapporteren en verbeteren van duurzaamheidsprestaties. De handreiking is ontwikkeld door de ‘Coalition of the Willing’, waar ook de VNG actief bij betrokken was. Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheid in de samenleving. De duurzaamheidsrapportage biedt inzicht in de impact van beleidskeuzes en activiteiten op het gebied van leefomgeving, samenleving en bestuur. Het draagt bij aan het verantwoordingsproces richting inwoners en belanghebbenden en biedt handvatten voor verdere verbetering en innovatie.

Verplichting

Decentrale overheden zijn (nog) niet wettelijk verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Toch kunnen ze indirect daartoe verplicht worden, bijvoorbeeld via de Europese richtlijn ‘Corporate Sustainable Reporting Directive’ (CSRD). Decentrale overheden spelen namelijk een rol in de waardeketen van CSRD-plichtige ondernemingen (zoals verbonden partijen en de publieke banken). Deze ketenpartners zijn op bepaalde punten afhankelijk van informatie van decentrale overheden.

De handreiking

De handreiking hanteert de Europese richtlijn CSRD, toegepast op de context van decentrale overheden. De duurzaamheidsrapportage is nog in ontwikkeling, zo ook deze handreiking. Door op tijd ermee te beginnen, kunnen decentrale overheden de duurzaamheidsrapportage stapsgewijs ontwikkelen.

Over de Coalition of the Willing

Coalition of the Willing bestaat uit de volgende deelnemers: de gemeenten Etten-Leur, Haarlem, Leiden, Maastricht, Middelburg en Utrecht. Provincie Utrecht, Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, IPO, VNG, BNG Bank, NWB Bank, CBS, ministerie van BZK, BDO, Deloitte, PwC en Publieke Sector Accountants.

Video

In een video bespreken deelnemers van de Coalition of the Willing de opzet, doelen en het belang van de handreiking.