We staan in de Nederlandse samenleving voor grote sociale, economische en ecologische uitdagingen. Toenemende onveiligheid en dreiging door conflicten, sociale ongelijkheid en de impact van klimaatverandering zijn dagelijks in het nieuws. Door het ondertekenen van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) heeft Nederland zich in 2015 gecommitteerd aan de 17 doelen die bijdragen aan een sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst voor iedereen. Samen met Nyenrode Business University en partners VNO-NCW, UN Global Compact Network Netherlands en Rotterdam School of Management heeft Dyade in 2024 onderzoek gedaan naar duurzaamheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan 400 mensen werkzaam in verschillende sectoren hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2024) is het Positieve Impact Rapport 2024 overhandigd aan Paul Polman en Ingrid Thijssen. Op het event van VNO-NCW en UN Global Compact Network Netherlands in Den Haag werd Dr. Jessica van Wingerden geïnterviewd door Harm Edens over de conclusies van dit onderzoek.

Ondanks het commitment zien we dat de huidige stappen nog onvoldoende zijn om de afgesproken doelen te realiseren. Slecht 15% van de afgesproken SDG’s zijn op dit moment behaald. Met nog zes jaar naar 2030 is de urgentie om te versnellen daarom groot. Het is nu het moment om meer actie te ondernemen en onze positieve impact te vergroten. Die impact kunnen we alleen maken als individuen, bedrijven, organisaties en de overheid samenwerken en krachtige keuzes maken.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een sleutelrol in de verduurzaming. Door het sterke ondernemerschap en de innovatiekracht in Nederland maken we grote stappen. Daarnaast zetten veel organisaties zich tegelijkertijd ook in voor gelijke kansen en goed en gezond werk voor iedereen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een brede welvaart waarvan iedereen

kan profiteren. Daarmee is maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer de norm, vaak vanuit ambitie maar soms ook door wet-en regelgeving of door druk vanuit de samenleving.

Met het Positieve Impact rapport bieden we inzicht in de beleving van duurzaamheid in organisaties. Zijn medewerkers op de hoogte van duurzaamheidsdoelen en ambities en is dit zichtbaar op de werkvloer?

Worden zij meegenomen in de doelen en betrokken bij initiatieven? Daarnaast is ook de vraag gesteld welke rol medewerkers voor zichzelf zien en wat hun verwachting van leidinggevenden is. Het Positieve Impact rapport geeft ook inzicht in de relatie tussen duurzaamheid in organisaties en het ervaren van betekenisvol werk, de betrokkenheid van medewerkers en de intentie om een organisatie wel of niet te verlaten.

De resultaten uit dit wetenschappelijk onderzoek bieden een kans voor leiders om de positieve impact voor medewerkers, organisatie en onze samenleving te vergroten. Deze inzichten en kennis delen we daarom graag; een positieve impact maak je immers samen!