Hoe combineer je het oplossen van maatschappelijke problemen met een gezond verdienmodel? Daar werken sociaal ondernemers aan. Sociaal ondernemerschap is een belangrijk onderwerp en praktijkgericht onderzoek kan dit versterken. Daarom heeft het College van Bestuur Maarten Hogenstijn per 1 januari 2025 benoemd tot lector ‘Sociaal ondernemerschap’ bij de Faculteit Business en Economie (Hogeschaal van Amsterdam).

Maarten is opgeleid als sociaal geograaf en werkt sinds 2015 bij de HvA als senior onderzoeker. ‘Sociaal ondernemers zetten het maken van positieve impact voorop’, zegt hij. ‘Geld is voor hen een middel, geen doel op zich. Ik zie sociaal ondernemers als voorlopers op weg naar de duurzame en eerlijke economie van de toekomst. Tegelijk is sociaal ondernemerschap nog steeds een relatief nieuw onderwerp en leven er allerlei vragen. Welke vaardigheden heb je als sociaal ondernemer nodig? Hoe kun je een sociale onderneming herkennen? Hoe meet je impact? En hoe kunnen sociale ondernemingen samen met andere organisaties vaart maken met de transitie naar een nieuwe economie? Naar al deze vragen doen we nu en in de komende jaren onderzoek.

Het lectoraat wordt gepositioneerd binnen een grotere onderzoekseenheid, in dit geval de vakgroep Innovation and Entrepreneurship bij het kenniscentrum van de Faculteit Business en Economie. Het is de bedoeling dat het lectoraat in vier jaar uitgroeit tot een kernlectoraat van de Hogeschool van Amsterdam. Daar heeft Maarten alle vertrouwen in. ‘Het thema is zeer actueel en er leven veel vragen. Er komen steeds meer nieuwe sociale ondernemingen bij en ook bestaande ondernemingen nemen stappen in deze richting. De gemeente Amsterdam zet er al jaren op in, landelijk staat het goed op de kaart en ook Europa ziet een belangrijke rol voor sociale ondernemingen.’

Naast zijn nieuwe rol blijft Maarten ook in het onderwijs actief. ‘Die link met onderwijs vind ik superbelangrijk. Ik geef les in de minor Entrepreneurship for Society, waarin studenten hun eigen sociale onderneming opzetten; en in de master Economische Transformatie. Daar kan ik de nieuwste inzichten uit onderzoek goed kwijt én studenten kunnen bijdragen aan onderzoek. Ook in de onderzoeksprojecten van het lectoraat is onderwijs belangrijk: zo coördineer ik een internationaal project waarin onderwijsmateriaal over sociaal ondernemerschap voor kinderen op de basisschool en middelbare school wordt ontwikkeld. Je kan wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen met het ontwikkelen van sociaal ondernemende vaardigheden.’

Maarten Hogenstijn publiceerde al veel over sociaal ondernemerschap, waaronder twee handboeken. In 2024 verscheen ‘Sociaal ondernemerschap: impact eerst’ dat online in open acces beschikbaar is. Hij is ook lid van het internationale onderzoeksnetwerk EMES en de Review Board van de Code Sociale Ondernemingen en is één van de oprichters van het Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland (KSON).