Provincie Zeeland wint Europese innovatieprijs inkopen met Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De Provincie Zeeland vandaag, 23 november 2021, uitgeroepen tot winnaar van de Europese innovatieprijs voor inkopen, de Procura+ Award. Dat werd bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst van de ICLEI (Local Governments for Sustainability). Gedeputeerde Staten willen naar aanleiding van het succes van het eerste actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2017-2020 de komende vier jaar haar inkoopkracht inzetten om met eigen inkoop bij te dragen aan de duurzame beleidsambities voor 2021-2024. Deze ambities zijn vastgelegd in het Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat in april dit jaar werd ingezonden voor de Europese innovatieprijs op het gebied van inkopen. Eerder werd al bekend dat de Provincie was genomineerd voor deze prijs.

Gedeputeerde Harry van de Maas: “In ons Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Plan hebben we het stimuleren van innovatie voor duurzame ontwikkeling als basisambitie voor elk inkoopproject. Hiermee willen we de markt uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan een industrie met een lage milieu impact. Ik ben verheugd dat onze inspanningen gezien en gewaardeerd worden met deze mooie prijs en ik ben trots op onze medewerkers die zich inzetten voor ons duurzame inkoopbeleid.”

Sustainable Development Goals (SDG)

In 2017 heeft de Provincie Zeeland samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken gekeken naar de bijdrage die overheidsopdrachten kunnen leveren aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Na interne bewustwording en trainingen met als doel de SDG’s te leren kennen, is Zeeland gestart met het monitoren van de voortgang bij het behalen van de SDG’s via het duurzame inkoopplatform.

Als gevolg hiervan heeft de Provincie zich verbonden om impact te bereiken op de SDG’s door elke aankoop in 2021-2024. Op basis van bestaande beleidsdoelen, het vermogen om te monitoren en in lijn met lokale initiatieven, werd de focus gelegd op 7 SDG’s. Voor elk van de 7 doelen zijn concrete impactdoelstellingen ingebed in het Duurzaam inkoopplan 2021-2024 en worden de gemonitorde resultaten gedeeld op het duurzame inkoopplatform.

Grote Sluis Vlissingen

Een mooi voorbeeld van een provinciale duurzame aanbesteding is het onderhoud aan de Grote Sluis in Vlissingen. Voor dit werk is een draaikrans gekozen waar tot nu toe een panamiel of hydraulische cilinder werd gebruikt. Deze innovatie heeft een positieve impact op SDG 3 (gezondheid en welzijn) omdat een draaikrans veiliger is, SDG 8 (eerlijke groei) omdat er veel vakmensen met hoge toegevoegde waarde zijn ingezet en SDG 12 omdat de aandrijving meer dan 60 jaar mee gaat en compleet recyclebaar is aan het einde van de levensduur.

De prijsuitreiking van 23 november is terug te kijken: