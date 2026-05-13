Provincie Limburg zet een stevige stap richting een toekomstbestendig en flexibel energiesysteem. Met de openstelling van de tweede ronde van de subsidieregeling ‘Ondersteuning proceskosten energiehubs’ stelt het provinciebestuur opnieuw 1,3 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van lokale energiehubs.

“Met deze investering zorgen we ervoor dat Limburgse ondernemers en energiegemeenschappen samen de schouders zetten onder de energieopgaven van morgen. Energiehubs versterken niet alleen onze economie, maar maken onze samenleving ook duurzamer en veerkrachtiger. Wij ondersteunen waar het écht het verschil maakt,” aldus gedeputeerde Van Caldenberg.

Lokale oplossingen

Hiermee wordt het voor nieuwe én bestaande samenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen, energiegemeenschappen en parkmanagementorganisaties mogelijk om de haalbaarheid en het ontwerp van innovatieve lokale energieoplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen.

Verminder de piek

De regeling is onderdeel van het Limburgs Uitvoeringsprogramma Energiehubs (LUPEH). Energiehubs bieden een slimme manier om lokaal opgewekte energie optimaal te benutten, waarmee pieken en dalen op het elektriciteitsnet worden verminderd. Zo komt er meer ruimte voor bedrijven om zich te vestigen of uit te breiden, en wordt ook de aansluiting van burgers en maatschappelijke initiatieven op duurzame energie vergemakkelijkt.

“Deze ronde komt voort uit onze ambitie om bedrijven, lokale overheden en energiegemeenschappen écht vooruit te helpen met hun energie-innovaties. Uit onze eerste subsidieronde blijkt dat er in Limburg al veel kracht zit in lokale samenwerking,” aldus gedeputeerde Van Caldenberg. “Met deze extra investeringsronde maken we het voor meer partijen mogelijk om gezamenlijk oplossingen te vinden voor netcongestie, energieopslag en verduurzaming. Samen houden we Limburg koploper in de energietransitie.”

Groot bereik

Na het succes van de eerste ronde, waarbij al 13 Limburgse initiatieven subsidie ontvingen, hoopt de provincie met deze tweede ronde minstens 10 nieuwe energiehubs te ondersteunen en bestaande initiatieven naar een volgende fase te brengen. Limburg streeft ernaar om uiterlijk in 2030 zo’n 25 tot 30 operationele energiehubs te hebben, waardoor het ondernemingsklimaat, de duurzaamheid en de werkgelegenheid in de provincie verder worden versterkt.

Meer informatie

De regeling ‘Ondersteuning proceskosten energiehubs 2026’ staat open van 1 juni tot en met 30 november 2026.