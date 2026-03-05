Dinsdag 3 maart is in het Gouvernement aan de Maas het officiële startsein gegeven voor het project Circulaire Economie Limburg 4 LIFE (CEL4LIFE). Met een feestelijke bijeenkomst zijn de afspraken voor de komende zes jaar vastgelegd en is het programma – waarin partners en stakeholders samen optrekken – officieel van start gegaan.

CEL4LIFE is een ambitieus samenwerkingsverband met als doel: een volledig circulaire economie in Limburg in 2050. Twaalf partijen werken intensief samen aan dit doel, waaronder de Provincie Limburg, LIOF, Stadsregio Parkstad Limburg, Chemelot, Universiteit Maastricht, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, CHILL, Ebert HERA, Building Balance Limburg, Afvalsamenwerking Limburg en Wonen Limburg. Ook diverse andere (Eu)-regionale en landelijke organisaties zijn als belanghebbenden betrokken.

Gedeputeerde Stephan Satijn: “Met CEL4LIFE versterken we onze positie als vooruitstrevende regio. Dit project biedt ons de kans om samen met partners te bouwen aan een duurzame toekomst én een sterke, innovatieve economie. Zo creëren we niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe economische kansen voor Limburg.”

Europees stimuleringsprogramma

Het project wordt mogelijk gemaakt door een Europese LIFE-subsidie. Dit stimuleringsprogramma ondersteunt projecten die bijdragen aan het Europese beleid op milieu, energie en klimaat, en richt zich ook op de transitie naar een circulaire economie.. De Europese Commissie heeft het voorstel in juni 2025 positief beoordeeld. Het Limburgse project dat loopt tot januari 2032, heeft een subsidie van € 11,6 mln ontvangen.

Voorbeeldregio voor circulariteit

Met CEL4LIFE wordt Limburg een voorbeeldregio op het gebied van circulariteit. De komende maanden ligt de focus op het opzetten van de eerste concrete projecten en het verder versterken van de samenwerking tussen de partners. CEL4LIFE heeft een belangrijke bijdrage aan de Europese, nationale en regionale doelstellingen op het gebied van circulaire economie en sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2024-2027: Op weg naar 2023.