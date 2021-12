Provincie Friesland en TotalEnergies Marketing Nederland breiden laadinfrastructuur uit met 700 locaties

Partner



De provincie Friesland heeft de concessie voor de uitbreiding van haar openbare laadnetwerk voor elektrische voertuigen (EV) gegund aan TotalEnergies in Nederland. In het kader van deze nieuwe concessie breidt TotalEnergies Marketing Nederland het huidige laadnetwerk in Friesland uit met 1.400 laadpunten.

De installatie van 700 laadpalen, twee laadpunten per laadpaal, wordt gerealiseerd in 17 van de 18 Friese gemeenten. Gemeente Súdwest Fryslân schrijft haar eigen concessie uit.

De laadpalen komen op publieke locaties. Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen wordt onder andere gekeken naar de belasting van het netwerk. De laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet enkel voor de aanvrager. Het uitbreiden van het laadnetwerk vindt deels plaats op basis van verzoeken van elektrisch rijders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een datagestuurde aanpak: het monitoren van de belasting van het huidige laadnetwerk om de juiste locaties te bepalen.

In de eerste fase wordt in 45 dorpskernen een basisnetwerk verzorgd. Het inrichten van de laadinfrastructuur wordt uitgevoerd in de eerste drie jaar van de tienjarige concessie welke op 1 december j.l. is ondertekend. TotalEnergies Marketing Nederland richt zich daarbij op een probleem-loze en transparante klantervaring. Doel is de elektrisch rijder voldoende laadpunten te bieden waar zonder zorgen kan worden geladen.

Lokale duurzame energie

Naast de inkoop van duurzame stroom uit zon en wind, gaat TotalEnergies in Nederland ook het opwekken van duurzame lokale energie stimuleren. Dit gebeurt door op het moment van laden, stroom in te kopen bij verschillende lokale producenten in Friesland. Zo brengt TotalEnergies opwekken en verbruiken van stroom lokaal dichter bij elkaar. Dit is niet alleen groener, maar ook kostenbesparend en voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet.

‘’Als Friese overheden hebben we hier lang naar toegewerkt. Het toenemende aantal elektrische auto’s vergt een goed laadnetwerk en dat past ook bij onze ambities voor duurzaamheid’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Deze nieuwe concessie van de provincie Friesland versterkt de positie van TotalEnergies in Nederland. De uitbreiding van het laadnetwerk vindt plaats naast de huidige vertegenwoordiging in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (Metropool Regio Amsterdam) en de gemeente Amsterdam. Deze uitbreiding van het laadnetwerk is in lijn met de ambitie van TotalEnergies als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in Europa. Het doel is om tegen 2025 meer dan 150.000 laadpunten voor elektrische voertuigen te exploiteren.

“We zijn verheugd over het vertrouwen dat de provincie Friesland ons geeft voor de komende jaren. Dit biedt ons de mogelijkheid de transformatie naar een breed energiebedrijf verder te versnel-len en elektrisch rijders in Friesland optimaal te ondersteunen in hun energiebehoefte. Een mooie stap voor zowel de provincie als TotalEnergies in de richting van duurzame mobiliteit,” onder-streept Robert Joore, Managing Director van TotalEnergies Marketing Nederland.