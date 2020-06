Protix en Agrifirm zetten nieuwe stap richting een circulair voedingssysteem

Agrifirm en Protix, de marktleider van ingrediënten op basis van insecten, hebben een nieuwe stap gezet in de richting van een circulair voedingssysteem. Na de aankondiging van de samenwerking in november 2018 zijn de partijen nu begonnen met het mengen van insectenlipiden in kippenvoeders.

De samenwerking met Protix resulteert in de lancering van verschillende nieuwe formules met ingrediënten op basis van insecten, in de voederproductie bij Agrifirm. “Door de unieke en uitstekende kwaliteit van het insectenvet LipidX van Protix hebben we verschillende toepassingen gevonden, bijvoorbeeld in onze pluimveediëten”, aldus Dick Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group.

Proposities

Agrifirm verwacht de komende periode een aantal interessante proposities te lanceren. De potentie om de voetafdruk van onze voederproductie te verkleinen heeft er al toe geleid dat we een aanzienlijke hoeveelheid van LipidX in onze pluimveevoeders hebben opgenomen. Het grootste voordeel dat we zien is dat dit vet een 50-70% lagere CO2-voetafdruk heeft dan palmvet, de reguliere vetbasis. Daarnaast wordt het geproduceerd met behulp van organische reststromen van de voedingssector, waardoor het een uitstekend voorbeeld is van een hoogwaardige circulaire grondstof. Dit soort stappen zijn voor Agrifirm het lastigst omdat we te maken hebben met zowel de technische aspecten als de concepten naar onze klanten. We zien echter een toename in de vraag naar circulaire oplossingen. “Als Agrifirm hebben we besloten dat dit het moment is om in te stappen. De consumenten van de toekomst vragen ons om verder te gaan dan het voor de hand liggende en daarom moeten we gedurfde stappen zetten. Dat is de reden waarom we dit interessante nieuwe product zijn gaan mengen”, aldus Hordijk.

‘Zero-footprint food’

De huidige crisistijd toont aan hoe dringend het is om het evenwicht met de natuur te herstellen. Duurzame ingrediënten spelen daarbij een belangrijke rol. “Duurzaamheid is geen modewoord meer en geen enkel bedrijf of overheid kan het zich veroorloven om af te wachten”, aldus Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix. “Bij Protix zijn we geboren uit duurzaamheid en na tien jaar zien we overal gedurfde acties als deze opduiken. We geloven dat de stap die Agrifirm heeft gezet een goed teken is voor de industrie, maar ook een hele slimme stap voorwaarts. Duurzaamheid ís de economie en onze weg naar ‘zero-footprint food’ stelt ons in staat om weer een mooie toekomst tegemoet te gaan. De tijd dringt voor de planeet en dit soort stappen zullen daar antwoord op geven.”