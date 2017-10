Projecten gezocht voor Lush Spring Prize met 200.000 pond prijzengeld

Lush en de Ethical Consumer Research Association openden op 16 oktober 2017 het tweede jaar van de Lush Spring Prize: een jaarlijks prijzenfonds à 200.000 pond dat verschillende projecten over de hele wereld steunt in hun inspanningen naar een duurzame, sociale leefomgeving.

De Lush Spring Prize beloont projecten die streven naar een gemeenschap waarin mens en natuur in harmonie samengaan, met een gezond ecosysteem waarbij volledig in de eigen levensonderhoud kan worden voorzien.

De 2018 Lush Spring Prize beloont projecten binnen de volgende vier categorieën:

In 2017 zijn binnen deze vier categorieën 11 prijzen uitgereikt. De winnaars en genomineerden van vorig jaar zijn terug te vinden op springprize.org/the-prizes. Videomateriaal over de Lush Spring Prize winnaars staan op vimeo.com/lushspringprize.

Nominaties insturen

Nominatieformulieren voor 2018 Lush Spring Prize kunnen worden gedownload vanaf de Lush Spring Prize website: springprize.org. Insturen kan tot 10 december 2017. In februari 2018 zullen de uiteindelijke nominaties bekend worden gemaakt en in maart kiest een jury 11 winnaars uit. De prijzen worden op het Emerson College in Engeland tijdens een tweedaags evenement in mei uitgereikt.

Nominaties van over de hele wereld zijn welkom.