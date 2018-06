Prof. Aart de Zeeuw wint de EAERE European Lifetime Achievement Award in Environmental Economics

Woensdag 27 juni ontving prof. Aart de Zeeuw de EAERE European Lifetime Achievement Award in Environmental Economics tijdens het 6e World Congress of Environmental and Resource Economists in Göteborg.

Professor Aart de Zeeuw wint de prijs “als erkenning voor zijn levenslange bijdrage aan de ontwikkeling van de milieueconomie en zijn betekenisvolle bijdrage om het onderzoek en het vakgebied onder de aandacht te brengen in het werkveld. De Zeeuws werk wordt hoog gewaardeerd om zijn originaliteit, en is een inspiratiebron voor veel nieuwe onderzoekers. In het bijzonder ontvangt professor Aart de Zeeuw deze erkenning voor zijn fundamentele bijdragen op de onderzoeksgebieden differentiaal spelen en milieueconomie, internationale milieuverdragen, en optimaal beleid in de aanwezigheid van kantelpunten.”

Prof. dr. Aart de Zeeuw (1952) studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de economie aan Tilburg University. Daar was van 1989 tot 1993 hoogleraar kwantitatieve economie. Vanaf 1993 was hij werkzaam als hoogleraar milieueconomie. Van 2006 tot 2009 was hij tevens co-directeur van het Beijer Institute of Ecological Economics aan de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen in Stockholm.Aart de Zeeuw was van 1998 tot 2000 president van de European Association of Environmental and Resource Economists, en van 2004 tot 2008 was hij co-editor van the Journal of Environmental Economics and Management.

Aan Tilburg University heeft hij veel bestuurlijke functies verricht. Zo was hij van 1992 tot 1994 decaan aan de faculteit Economie, van 2005 tot 2007 wetenschappelijk directeur van CentER en van 2009 tot 2013 wetenschappelijk directeur van het Tilburg Sustainability Center. Daarnaast was hij lid van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en adviseur voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Aart de Zeeuw is met emeritaat, maar nog wel als vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit aan de universiteit verbonden.