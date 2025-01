Initiatiefnemers Novar en Avitec melden dat het investeringsbesluit is genomen voor het waterstofproject H 2 Hollandia. Hiermee wordt de realisatie van 100% groene waterstof in Drenthe werkelijkheid. Deze Final Investment Decision (FID) betekent dat aandeelhouders Novar en Avitec volledig achter het project staan.

‘We gaan dit écht doen, dit project wordt werkelijkheid. Een belangrijke stap voor de Nederlandse waterstofeconomie die hiermee concreet vorm krijgt: H 2 Hollandia gaat nu worden gerealiseerd. De verwachting is dat er in 2026 groene waterstof wordt geproduceerd in het Drentse Nieuw-Buinen.’ Jan Martijn Buruma – Director Storage, Hydrogen & Smart Grids at Novar

H 2 Hollandia in realisatie

De waterstofeconomie kent behoorlijke uitdagingen. Om projecten te laten slagen en daadwerkelijke investeringen te kunnen doen, is er van alle partijen in de keten veel vertrouwen en lange termijn commitment nodig. Als één partij besluit niet in te stappen, komt een project niet van de grond. We hebben elkaar echt nodig: van producent tot distributeur tot en met eindgebruiker.

Na een intensieve periode van contractonderhandelingen zijn Novar en Avitec blij te kunnen melden dat het voor waterstofproject H 2 Hollandia is gelukt om alle handen op elkaar te krijgen. Nu het investeringsbesluit genomen is, gaan alle contracten getekend worden en gaat de bouw daarna van start. De verwachting is dat er in 2026 de eerste 100% groene waterstof geproduceerd gaat worden in Drenthe.

Productie 100% duurzaam én zonder netbelasting

Door een 5-MW-elektrolyser te plaatsen bij het 115-MWp-zonnepark Vloeivelden, produceert H 2 Hollandia ongeveer 300.000 kg waterstof per jaar. De waterstofproductie van H 2 Hollandia is volledig groen. Het overschot van de zonne-energie die het zonnepark opwekt, wordt omgezet in groene waterstof. De koppeling met het zonnepark, voorkomt dat het elektriciteitsnet belast wordt door de waterstofproductie. Zo kan het H 2 Hollandia project een significante hoeveelheid van alle niet-leverbare stroom (curtailment) toch effectief gebruiken voor waterstofproductie.

De inzet van de groene waterstof

H 2 Hollandia zal groene waterstof produceren die op locatie in tubetrailers wordt gevuld. Dit zijn vrachtwagens met cilinders op hoge druk waar de waterstof mee kan worden vervoerd. De afnemer van H 2 Hollandia gebruikt deze trailers om de waterstof naar de eindgebruiker te brengen. Aan bijvoorbeeld tankstations voor zwaar transport.

“Voor Avitec als mede-initiatiefnemer van het project is deze groene waterstof essentieel om een verdere invulling te geven aan het verduurzamen van haar materieel in de infra- en bouwsector. “ Ben Timmermans – Avitec Groep

Significante bijdrage aan Nederlandse energietransitie

De Nederlandse overheid heeft als doel om vóór eind 2030 een productiecapaciteit van 4 GW aan groene waterstof te realiseren. Dit ambitieuze doel is bedoeld om de verduurzaming van zowel de industrie, transportsector als de bouwsector te ondersteunen. In deze cruciale fase van de energietransitie is de start van H 2 Hollandia een belangrijke mijlpaal in het bereiken van deze doelstellingen.

Betaalbare waterstof

Door de combinatie van technologie en de stroomprijzen is het moeilijk om dit project zonder subsidie te realiseren. Novar en Avitec zijn erg blij met de rol die het Rijk en de provincie hierin pakt. Dit project is ondersteund door de Provincie Drenthe, GroenvermogenNL en de RVO.