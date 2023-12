Mister Kitchen, producent van de plantaardige boter Droomboter, gaat actievoeren voor zuivelvrijheid. Plantaardige boter moet plantaardige boter kunnen heten, op dit moment is dat verboden. Hetzelfde geldt voor plantaardige room, kaas en melk. Consumenten en sympathiserende organisaties wordt opgeroepen de petitie te ondertekenen op de campagnesite www.zuivelvrijheid.nl en de video te delen.

Aanleiding voor de campagne zijn onderzoeken en zaken die zijn gestart door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), NVWA en de Reclame Code Commissie. De NZO bereidt een kort geding voor tegen Mister Kitchen waarin om een verbod gevraagd wordt tot het gebruik van de naam Droomboter, op straffe van een dwangsom.

Het bedrijf wordt verweten de consument te misleiden met de productnaam Droomboter. Onterecht volgens de makers; met het product worden Nederlanders die op zoek zijn naar een alternatief voor dierlijke boter juist geholpen. Mister Kitchen wil dat het wettelijk mogelijk wordt voor producenten van plantaardige zuivel om ook termen als ‘room’, ‘boter’ en ‘kaas’ te voeren. Nu is dat alleen voorbehouden voor zuivel van dierlijke producten, zélfs als de basis voor een product cacaoboter is. Het is ook verboden om een product ‘vegan boter’ te noemen. De petitie richt zich op de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de zuivelorganisatie die dreigt met handhaving van ouderwetse regels. Zij verschuilen zich achter een wet die zijn oorsprong heeft in 1899 en vooral de zuivelindustrie in plaats van de consument lijkt te beschermen. Extra kwalijk, omdat dit een voedseltransitie naar plantaardige voeding vertraagt in plaats van helpt.

Daan Faber, oprichter van Mister Kitchen: “De zuivelorganisaties voeren een achterhoedegevecht en dat is zonde van ieders tijd en geld. Om verwarring met dierlijke zuivelproducten te voorkomen, maken producenten van plantaardige producten op allerlei manieren duidelijk dat er geen melkklieren van een koe aan te pas komen. Met Droomboter doen we dat op zes verschillende manieren op onze verpakking. De supermarkt plaatst er nog een groen ‘Vegan’-bordje bij op het schap. Boter gebruiken we in onze naam omdat een consument dat gewend is. Die is niet op zoek naar plantaardig vetsmeersel, maar op zoek naar plantaardige boter.”

Willekeur regeert: NZO-lid wordt niet gehandhaafd

Vraagtekens worden er ook gesteld bij de keuze van de handhavende organisaties. Waarom wordt een product dat nog geen twee maanden in de winkel ligt wel onderzocht, terwijl een Botergoud-product van NZO-lid FrieslandCampina – met een aantoonbaar te laag melkvet-percentage om het boter te noemen – al jaren wordt toegestaan? Hetzelfde geldt voor het product Roombeter van Blueband, dit jaar genomineerd als het meest misleidende voedselproduct van het jaar door Foodwatch, maar nog steeds toegestaan door de NZO.

Als kleine producent is Mister Kitchen door het kort geding van NZO genoodzaakt om de naam van Droomboter te veranderen in Droommm. De huidige voorraad zal opgemaakt worden om verspilling te voorkomen en daarna zal het product onder de nieuwe naam in de schappen verschijnen.

Plantaardig vetsmeersel, haverdrink en plantaardige kaas

In de video zien we het ontbijt van een jong gezin verstoord worden door een oude man, die de zuivelindustrie verpersoonlijkt. Wanneer het gezin vraagt om een zuivelproduct, steekt de zuivelindustrie daar een stokje voor. Er mag niet worden gesproken over boter, plantaardig vetsmeersel is wel oké. De komende tijd zal de video ingezet worden via verschillende online kanalen.