Prinsjesdag 2021: Extra miljardenimpuls voor klimaat en economie

De Nederlandse economie herstelt zich snel en de vooruitzichten zijn positief. Na het opheffen van de meeste coronamaatregelen, stopt daarom per 1 oktober grotendeels de generieke steun aan bedrijven die onze economie overeind heeft gehouden. Tegelijkertijd kijkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de lange termijn. Duurzame economische groei moet de welvaart en de banen en inkomsten van toekomstige generaties veiligstellen. Met een investering van 6,8 miljard euro realiseren we extra CO 2 -reductie om de klimaatdoelen in het vizier te houden. Ook investeert het kabinet 300 miljoen extra in innovatieve technologie en strategische autonomie van onze ondernemers.

6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering

De afgelopen jaren heeft het kabinet forse maatregelen genomen en nieuwe maatregelen aangekondigd om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Desondanks is een extra inspanning nodig om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie in 2030 (t.o.v. 1990) in het vizier te houden. Daarom investeert het kabinet 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. Hiermee stellen we Nederlanders in staat om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ons land, blijft de uitvoering van het klimaatakkoord op tempo en gaat de CO 2 -uitstoot in Nederland versneld omlaag.

Hulp bij verduurzamen

De overheid komt Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet in de kosten. Daarom worden bestaande subsidieregelingen uitgebreid zodat consumenten een tegemoetkoming van 1000 tot 2100 euro kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp, werkt het kabinet maatregelen uit gericht op extra stimulering van (betaalbare) elektrische auto’s en helpt het kabinet (MKB-)bedrijven bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren. Ook komt er een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren en verhoogt het kabinet het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO 2 -uitstoot in Nederland verlagen, met €3 miljard.

1,3 miljard voor toekomstige energie-infrastructuur

De overheid wil dat bedrijven de noodzakelijke verduurzamingsslag hier in Nederland kunnen maken. Infrastructuur voor schone energie is hiervoor essentieel. Daarom reserveert het kabinet 1,3 miljard euro voor energie- infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie. Dit bestaat uit subsidie voor een warmtetransportnet in Zuid-Holland, en 750 miljoen euro voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt.

Extra CO 2 -reductie in de industrie

De industrie mag vanaf 2050 bijna geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Het kabinet werkt aan maatregelen om de emissies, zoals de uitstoot van lachgas, naar beneden te brengen. Ook breidt het kabinet de plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend, uit naar grote industriële (ETS-)bedrijven. Er worden middelen vrijgemaakt zodat gemeenten en omgevingsdiensten de handhaving van deze plicht kunnen verbeteren.

300 miljoen euro extra voor samenwerken aan cruciale innovatieve technologie

Nederland zet zich in EU-verband in om ons bedrijfsleven concurrerend en innovatief toonaangevend te houden. We houden onze economie open, tegelijkertijd maken we actiever werk van het in huis houden van kennis, het bewaken van een gelijk speelveld en het zelf blijven ontwikkelen van innovaties. Daar hoort, in een wereldwijd concurrerende economie, ook een andere rol van Nederlandse overheid bij. Daarom stelt het kabinet 300 miljoen euro als startbedrag beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee zogenoemde IPCEI’s, Important Project of Common European Interest op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur.

Dit zijn grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom een innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU. Deze projecten gaan nu van start en zijn van groot belang voor de banen en inkomsten van (over)morgen.

Nederland neemt deel aan IPCEI ME2, gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie. Hiermee wordt Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers en grootbedrijf toegang gegarandeerd tot de nieuwste micro en nano-elektronica en software. Het tweede samenwerkingsverband, IPCEI CIS, heeft tot doel om Europese cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen. Het is van belang voor consumenten, bedrijven en overheden om data veilig en op Europese voorwaarden te kunnen delen en opslaan.