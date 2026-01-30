De NGO’s in de hoek van duurzaamheid, natuur en milieu en klimaat en energie reageren wisselend op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van D66, CDA en VVD.

Reactie Greenpeace

Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland: “Dit akkoord is een enorme teleurstelling. Klimaat en natuur trekken weer aan het kortste eind. Deze coalitie heeft de mond vol over veiligheid, maar zonder stabiel klimaat en gezonde natuur komen onze levens in gevaar. Twee dagen geleden oordeelde de rechtbank dat het klimaatbeleid onvoldoende is en de CO2-uitstoot sneller omlaag moet. Vorig jaar oordeelde de rechtbank hetzelfde voor de stikstofuitstoot. Maar deze coalitie haalt daar de schouders over op. Grote vervuilers zouden de rekening moeten betalen, maar de CO2-heffing wordt geschrapt en ze krijgen zelfs een smak geld aan subsidie. En het is bovendien onbegrijpelijk dat er met Lelystad Airport een extra vliegveld komt midden in de klimaatcrisis. Deze coalitie moet direct terug naar de tekentafel. Dan kan aanstaand premier Jetten laten zien dat het wèl kan: groen reizen, duurzame landbouw en energie van wind en zon.”

Reactie Nederlandse Vereniging Circulaire Economie (NVCE)

Klaske Kruk, directeur van de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie (NVCE), reageert op het coalitieakkoord: “Het nieuwe kabinet toont ambitie op grondstoffen en daar slimmer mee omgaan. Logisch, want oorlogen ontstaan over grondstoffen, maar oorlogen win je niet zonder middelen.” Kruk vervolgt: “We willen Nederland veilig houden, dus moeten we investeren in de circulaire economie. Het verbeteren van onze grondstoffenefficiëntie is een strategische investering in onze veiligheid, onze economie en onze autonomie.”

Future Up positief over toekomstgerichte keuzes nieuw kabinet

Het coalitieakkoord biedt brede aanknopingspunten voor een economie waarin winst en positieve impact elkaar versterken. Het nieuwe kabinet zegt duurzaam en verantwoord ondernemerschap te willen stimuleren en de administratieve lasten en kosten voor bedrijven die duurzaam willen ondernemen te verlagen.

Samen met de ambitie om verstevigd toe te werken naar een circulaire economie en de steun voor boeren die willen omschakelen naar natuurlijke landbouw, biedt het akkoord een goed vertrekpunt om de economie van de toekomst vorm te geven. Tegelijkertijd ontbreken er middelen om de circulaire transitie aan te jagen en kijkt het kabinet voor duurzaam ondernemersbeleid vooral naar Brussel. Daar liggen kansen voor de oppositie om Nederlandse ondernemers die vooruit willen meer perspectief te bieden.

Ankie van Wersch, CEO Future Up, zegt: “Dat Rob Jetten zijn presentatie begon met investeren in de lange termijn, zette de toon. Er is duidelijk gehoor gegeven aan onze oproepen voor een economie die klopt. Samen met onze bedrijven riepen we de politiek regelmatig op te investeren in behoud van grondstoffen, het samenwerken met de natuur en het creëren van een eerlijk speelveld. Nu is het zaak de ambities snel tot uitvoer te brengen. Daarbij denkt het toekomstgerichte bedrijfsleven graag mee.”

NVDE: Regeerakkoord geeft energie, duurzame energiesector kan hiermee aan de slag

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) verwelkomt de stevige inzet op de energietransitie in het nieuwe regeerakkoord. Dit zal zorgen voor een sterke groei van ‘oranje-groene’ energie, die ons onafhankelijker en sterker maakt, met kansen voor bedrijven en huishoudens. ‘De goede lijn die Nederland had, wordt nu herpakt en voortgezet. We gaan back to the future,’ zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

De keuze om tientallen miljarden te investeren in de energietransitie geeft richting, tempo en ambitie. Het is heel goed dat de cruciale SDE++ voortgezet wordt met 6 nieuwe rondes van elk acht miljard euro. Die kan per ronde pakweg één procent van de Nederlandse energie verduurzamen. Dat tikt aan.

We zijn blij dat door wordt gegaan met het verduurzamen van woningen, als beste recept voor een blijvend betaalbare energierekning. Het is ook heel goed en belangrijk dat elektrisch rijden gestimuleerd wordt en laadpalen worden uitgebreid. De spoedaanpak voor netcongestie kan zorgen voor veel snellere procedures. Ook de € 20 miljard om Nederland van het stikstofslot te halen, gaat groen licht geven voor energieprojecten. Die dragen bij aan stikstofreductie maar desondanks zit ook deze vergunningverlening nu vaak vast door stikstofregels.

‘Het akkoord laat zien dat de energietransitie niet alleen een klimaatopgave is, maar ook een strategische keuze voor economische kracht en geopolitieke onafhankelijkheid. We zien met dit regeerakkoord veel mogelijkheden weer op volle kracht aan de slag te gaan met de energietransitie. Juist ook als groeimotor van onze economie,’ zegt Van der Gaag.

Er moet nog het nodige worden uitgewerkt in de financiering van maatregelen en de concrete vormgeving. De ambities zijn hoog en dit vraagt veel van iedereen. Daarom is het ook goed dat het coalitieakkoord vastlegt dat er begin 2027 zo nodig aanvullende maatregelen komen. Het is positief en noodzakelijk dat de nieuwe coalitie uitstraalt hier graag in samen te werken met anderen. ‘De duurzame energiesector staat klaar om samen aan de slag te gaan en Nederland naar nieuwe duurzame records te brengen,’ zegt Olof van der Gaag.