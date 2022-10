Prins Carlos de Bourbon de Parme overhandigt zaterdagavond 1 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het eerste exemplaar van de Nederlandse druk van het boek Regeneration, De klimaatcrisis opgelost in één generatie aan de auteur zelf, Paul Hawken. De avond is georganiseerd door stichting Climate Cleanup.

Het terugbrengen van leven staat centraal in het boek en Prins Carlos is verheugd dat de zogenoemde wereldwijde regeneratie-beweging zo goed beschreven wordt en tot zijn recht komt in het boek. “Alle duurzame oplossingen in de huidige klimaatcrisis zijn verbonden. Regeneratieve landbouw bijvoorbeeld, is sterk verbonden met de bouwsector omdat biobased bouwmaterialen, door boeren voor bouwers geproduceerd worden.”

Naast de boekpresentatie zullen diezelfde avond ondernemende voorlopers in de circulaire economie laten zien wat regeneratie precies inhoudt en wat het betekent om het leven centraal te stellen bij alles dat we doen. Zo ontstaat een klimaatpositieve economie wanneer zeewier in de (land)bouw gebruikt wordt.

De razendsnelle opmars van het gebruik van zeewier is aan landbouw en bouw verbonden, net als het nu snel groeiende hernieuwbare energiesysteem.

“Voor iedereen ontstaan nieuwe verdienmodellen. Ik denk dat dit baanbrekende boek van Paul Hawken een belangrijke bijdrage levert aan het verbinden en versterken van dit besef van nieuwe kansen en verbondenheid. Regeneration gaat een stap verder dan duurzaamheid. Regeneration gaat niet over het minimaliseren van je negatieve impact maar over het maximaliseren van je positieve impact.”, aldus Prins Carlos.

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme (Nijmegen, 27 januari 1970) is oprichter en directeur van de duurzaamheidsstichting COMPAZZ en zet zich al 20 jaar in voor het bevorderen, bepleiten en versnellen van duurzaamheid en de circulaire economie in binnen- en buitenland. Hij was 8 jaar bestuurslid van MVO Nederland, is lid van de adviesraad van PGGM Verantwoord Beleggen, heeft zitting in de Investeringscommissie van Energie Fonds Zuid-Holland, is voorzitter van de adviesraad van de Taskforce Korte Keten, is bestuurslid van de The Ex’tax Project en bekleedt diverse andere adviesfuncties bij vele bedrijven en maatschappelijke organisaties. In 1995 studeerde hij af aan de Universiteit van Cambridge, Engeland, met een Masters in Demography (MPhil).

Climate Cleanup is een onafhankelijke stichting – gefinancierd door maatschappelijk betrokken mensen met diverse achtergronden – met als doel het teveel aan CO2 uit de lucht te halen door de natuur wereldwijd te verdubbelen. Climate Cleanup ondersteunt de snel groeiende sector van regeneratieve ondernemers om dit doel gezamenlijk te halen. De stichting ontwikkelt carbon removal credits waarmee natuurondernemers betaald worden voor het vastleggen van het teveel aan CO2 en het regenereren van natuur. Ook initieert zij activiteiten als de vertaling van Hawkens Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren (2018) en Regeneration (2022).

